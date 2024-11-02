Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи впервые в истории упал ниже 86 пунктов

Индекс корпоративных облигаций (показатель рынка российского корпоративного долга) Московской биржи (MOEX: MOEX) RUCBCPNS снизился на 0,05%, до 85,97 пункта, при доходности 23,86%, следует из данных биржи на 17:17 . Ниже 86 пунктов индекс упал впервые за всю историю наблюдений — с 29 декабря 2018 года.

31 октября индекс корпоративных облигаций опустился ниже исторического минимума, до 86,23 пункта. Предыдущий минимальный показатель индекса зафиксировали 29 марта 2022 года — тогда на закрытии торгов он снизился до 86,25 пункта.

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Ценовой индекс корпоративных облигаций отражает динамику и доходность корпоративных облигаций с периодом полного возврата инвестиций до одного года и долгосрочным рейтингом кредитоспособности выше А-. По состоянию на 2 ноября 2024 года, в RUCBCPNS входят 147 бондов.