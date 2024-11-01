Минюст включил в список иноагентов журналиста из Марий Эл

Министерство юстиции России 1 ноября объявило иностранными агентами литературоведа Александра Архангельского и трех журналистов, среди которых Алексей Серегин из Марий Эл. Одновременно из списка иноагентов исключено казанское издательство «Новая глава».

В новый реестр иностранных агентов также внесены журналистка Анна Зуева, занимающая пост вице-президента в фонде «Свободная Бурятия» (признана иноагетом, запрещена в РФ), и редактор Александр Горбачев. Издательский дом «Новая глава», зарегистрированный в Казани, больше не числится среди иностранных агентов — Минюст исключил его из реестра.

Согласно данным сервиса Rusprofile, издательский дом «Новая глава», зарегистрированный в 2009 году, возглавлял Юрий Юдин с августа 2022 года. Компания была ликвидирована 31 мая 2024 года по причине исключения из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

Анар Зейналов