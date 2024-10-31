Авдеев Роман Иванович

Родился 17 июля 1967 года в Одинцово Московской области. Со второго курса Московского энергетического института ушел в армию, служил в стройбате. Окончил бизнес-курс при Московском международном университете бизнеса и информтехнологий (1994) и Липецкий государственный технический университет (1996).

Бизнесом занялся в 1989 году: производил и продавал декодеры для советских телевизоров, возил компьютеры из-за границы. В 1994 году приобрел Московский кредитный банк. В 1996 году создал сельскохозяйственную группу «Черноземье», которую продал в 2006-м. В 2000–2003 годах был владельцем розничной сети «Столица».

В 2006 году создал концерн «Россиум», объединивший его активы. В 2011-м году основал агентство недвижимости «Домус Финанс», на базе которого в 2014 году была создана группа компаний «Инград». В сентябре 2013 года приобрел 52% производителя лекарств «Верофарм». В 2014 году основал благотворительный фонд «Арифметика добра». В 2016 году приобрел девелопера ОПИН. В сентябре 2017 года стал владельцем московского футбольного клуба «Торпедо». В том же году стал основным акционером компании Sova Capital Limited.

В 2019 году объединил активы с основным акционером инвестиционной группы «Регион» Сергеем Судариковым. В марте 2022 года Sova начала испытывать проблемы с ликвидностью и была переведена под внешнее управление.

Журнал Forbes в 2024 году оценил состояние бизнесмена в $1,2 млрд (108-е место в РФ).