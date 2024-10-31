Сильные мира сего

Куда разворачиваются тренды в отношении мужского здоровья? Есть ли надежда, что мужчины будут жить дольше, лучше и активнее? О распространенных проблемах со здоровьем и о том, что не принято обсуждать, рассказывают врачи и спортивные эксперты.



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Не железные человеки

Когда заходит речь о здоровье мужчин, зачастую проявляется дихотомия: как я вижу себя, как дела обстоят на самом деле, чего от меня ждут окружающие, на что я способен в реальности. Многочисленные исследования и опросы наглядно демонстрируют, что мужчины едва ли не больше, чем женщины, живут в иллюзии о своем здоровье, ресурсе и внешности.

По данным ВЦИОМ, мужчины считают себя здоровыми в полтора раза чаще, чем женщины (40% опрошенных против 27%). По статистике Минздрава, мужчины обращаются к врачу реже, чем женщины. Связано ли это с ожидаемым (в первую очередь со стороны женщин) образом «настоящего мужчины»? Возможно, существует заблуждение, что «истинный мужчина» мужественно не обращает внимания на любые недомогания, боли и снижение функциональности организма? Как результат — 52% мужчин в России не доживают до 65 лет.

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«Сердце» — самая распространенная причина ранней мужской смертности и проблем со здоровьем. Заболевания сердечно-сосудистой системы, урологические проблемы, избыточная масса тела, нарушение обмена веществ и повышенный уровень стресса — вот топ недугов, не дающих мужчинам после 40 лет жить на максимуме своего потенциала. Врачи винят даже не отдельные вредные привычки или стрессы, а образ жизни в целом: нарушение биологических ритмов, хронические переработки и неумение отдыхать, нездоровые стереотипы о «по-настоящему мужском» питании и «истинно мужских» видах спорта.

Здоровье в моде

Но есть и хорошие новости: на смену моде на брутальное «тело супергероя» с недостижимо идеальным рельефом мышц приходит мода на здоровье. Афишировать регулярные походы к врачам по-прежнему не принято, но забота о здоровье стала в том числе и показателем статуса, успеха, определенных достигнутых вершин. Растет доля мужчин, которые регулярно проходят чекапы — по своей инициативе, по инициативе работодателя или под воздействием второй половины, не так уж важно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Макарочкина, заместитель главного врача по терапии, врач-кардиолог клиники "УГМК-Здоровье"

Фото: Pilates RCC Наталья Макарочкина, заместитель главного врача по терапии, врач-кардиолог клиники "УГМК-Здоровье"

Фото: Pilates RCC

В идеале все мужчины раз в год должны проходить углубленный медицинский осмотр, но в реальности необходимо приучить себя хотя бы ежегодно делать кардиограмму, рентген грудной клетки, сдавать основные анализы. Важно знать анамнез своей семьи: если у отца или деда до 40 лет случился инфаркт, к здоровью следующего поколения нужно отнестись более внимательно. «Чтобы к 40 годам подойти здоровыми, нужно уже лет с 20 обращать внимание на питание, уровень физической активности, знать свой уровень холестерина, сахара и артериального давления, — считает заместитель главного врача по терапии, врач-кардиолог клиники "УГМК-Здоровье" Наталья Макарочкина. — Обращать внимание на какие-то неочевидные звоночки: снижение памяти и внимания, ухудшение переносимости физической нагрузки, храп, одышку, изменение почерка, снижение аппетита, перепады веса. Иногда даже внешний вид может рассказать о проблемах со здоровьем — это состояние зубов, кожи, волос и ногтей. А привычка обращаться к врачу при плохом самочувствии должна стать правилом».

Спорт не для красоты

По данным исследования, проведенного студией Pilates RCC, большинство руководителей и топ-менеджеров занимаются спортом ради «общего улучшения самочувствия» — этот вариант выбрали 82% опрошенных. Спортивное направление они выбирают в первую очередь по соображениям пользы для здоровья (65,7% ответов). При этом самым популярным видом физической нагрузки остается тренажерный зал — его выбрали 46,3% участников исследования. Однако врачи и эксперты по движению убеждены: одними только силовыми нагрузками здоров не будешь. «Есть такое заблуждение, что после тренировки давление упало и дальше будет в норме. Но это абсолютно не так: во время тренировки давление подскакивает запредельно, только это никто не фиксирует, а потом — такая уж у нас физиология — оно падает еще ниже исходных значений. И такие перепады, мягко говоря, не полезны, — объясняет Наталья Макарочкина. — Неправильно делать упор только на определенные группы мышц — они все должны быть одинаково развиты. Еще одно заблуждение — ограничиваться только силовыми тренировками: аэробные тоже обязательно должны быть. Растяжкой мужчины вообще почти не занимаются, потому что изначально считается, что йога, пилатес, гимнастика — это все не для мужчин, это для женщин. Но мышцы-то одинаковые, и суставы страдают одинаково. Поэтому какие-то элементы растяжки нужно добавлять».

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Один из неочевидных, но работающих способов сохранить и приумножить здоровье после 40 лет для мужчин — это пилатес. Этот метод тренировок стереотипно воспринимается как «чисто женский», хотя изначально он создавался мужчиной и для мужчин — как метод реабилитации после серьезных травм, ранений и болезней. Сегодня пилатес востребован как универсальный формат тренировки, который позволяет улучшить кровообращение, проработать все до единой мышцы, сделать позвоночник и суставы более эластичными и нормализовать психоэмоциональное состояние. Одни приходят в пилатес за избавлением от хронической головной боли или дискомфорта в спине, другие — за «бустером» для результатов в других спортивных дисциплинах, третьи — за общим омолаживающим эффектом (утверждение, что пилатес создает «тело без возраста», справедливо не только для женщин). «Пилатес необходим мужчинам, которые ведут преимущественно сидячий образ жизни и испытывают регулярные стрессы. Особенно топ-менеджерам, руководителям с их вечными перегрузками и огромной ответственностью. Пилатес — это своего рода силовая медитация: на тренировке одновременно и абстрагируешься от всех внутренних и внешних раздражителей, и даешь качественную нагрузку мышцам — без риска перетренироваться, перенапрячься, травмироваться», — рассказывает тренер студии Pilates RCC Иван Караваев.

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Отличие пилатеса от других видов тренинга в том, что упражнения выполняются на специальном профессиональном оборудовании, которое одновременно и создает необходимую нагрузку, и страхует от травм, обеспечивая правильную технику выполнения каждого упражнения. Постепенно тело приучается к более физиологичным движениям, улучшается осанка, снимается лишняя нагрузка со спины, шеи, поясницы. Повышаются гибкость и подвижность позвоночника и суставов. За счет раскрытия диафрагмы и исправления осанки восстанавливается правильное положение внутренних органов и органов малого таза. «Представьте успешного мужчину, который перемещается из дорогой машины в крутой офис, из-за стола переговоров — за стол в модном ресторане. Он постоянно сидит. Значит, кровообращение органов малого таза точно нарушено, — объясняет тренер-эксперт студии Pilates RCC Екатерина Павлова. — Сегодня уже после 30 лет у мужчин начинаются проблемы в интимной сфере. А в пилатесе в каждую тренировку буквально “встроена” профилактика проблем с органами малого таза. Не нужно никаких специальных тренировок, не нужно даже афишировать свои жалобы — пилатес просто комплексно решает все задачи с мужским здоровьем».

Решать задачи комплексно, а не гасить симптомы, быть здоровым, а не притворяться таковым, быть мужчиной, а не казаться. Вот, пожалуй, основные тренды в сложных взаимоотношениях современных мужчин со своим здоровьем. И они не могут не радовать.