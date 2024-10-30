Китайско-индийские пограничные конфликты

Осенью 1962 года произошла пограничная война между Индией и Китаем. Ее причиной стал территориальный спор в районах Аксай-Чин и Аруначал-Прадеш, где проходила линия Макмагона — граница, утвержденная Великобританией и Тибетом в 1914 году. 8 сентября китайские военные перешли участок границы в районе Дхола, а 20 октября начали массированное наступление на двух спорных участках, где Индия установила более 30 блокпостов. По итогам боестолкновений Народно-освободительная армия Китая (НОАК) закрепилась на 38 тыс. кв. км района Аксай-Чин. 21 ноября стороны объявили о перемирии. С обеих сторон погибли более 2 тыс. человек.

В сентябре 1967 года приграничный конфликт возобновился в Сиккиме (княжестве под протекторатом Индии, в 1975 году ставшем индийским штатом). В течение пяти дней НОАК вела бои за контроль над пограничным перевалом Нату-Ла. В начале октября китайские солдаты атаковали пограничный пост в районе Чо-Ла. Обе атаки были отражены индийской армией. По разным оценкам, в ходе боев погибли от 200 до 400 человек с двух сторон.

В декабре 1986 года Индия объявила спорный район Аруначал-Прадеш своим 24-м штатом, что вызвало протест Китая. Стороны стянули в приграничные районы солдат и военную технику и в течение двух лет проводили там военные маневры, избегая прямого столкновения. Весной 1988 года страны договорились предпринять «взаимные и равные» шаги по обеспечению безопасности до разрешения пограничного вопроса.

В июне 2017 года напряжение спровоцировало строительство Китаем шоссе через плато Доклам — спорную территорию между КНР и Бутаном и стратегически важный район для Индии. Правительство Бутана потребовало от Пекина прекратить строительство и обратилось к Нью-Дели за военной помощью. Порядка 300 индийских солдат вытеснили китайских рабочих из региона и разрушили дорогу. После трехмесячного противостояния стороны вернулись к статус-кво.

В июне 2020 года произошел самый серьезный за полвека конфликт между Индией и Китаем. В спорном Восточном Ладакхе (Кашмир) произошло столкновение с участием около тысячи пограничников с обеих сторон. КНР официально не сообщала о количестве погибших. Индийские военные признали потерю 20 человек со своей стороны и заявили о гибели 43 китайских пограничников.