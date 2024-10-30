Госзакупкам назначат цену

Минцифры планирует создать единый прайс-лист программного обеспечения для госзакупок. Он может появиться до конца 2024 года. Об этом говорил глава ведомства Максут Шадаев на заседании Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий 24 октября, сообщил источник РБК. В прайс-листе установят диапазон цен, которые нельзя будет превышать. Он будет зависеть также от объема закупки софта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Зачем это нужно? И реалистична ли идея? Генеральный директор компании Oxygen Павел Кулаков говорит, что идея своевременная, однако для некоторого ПО должны быть исключения: «Создание такого прайс-листа преследует вполне актуальные, насущные цели по сдерживанию роста стоимости программного обеспечения. Это попытка регулировать рынок, поскольку он с точки зрения ценообразования фактически сейчас является нерегулируемым. При этом такая мера может быть эффективной только для стандартизированного ПО, а критерии и метрики такой стандартизации должны быть четко определены подзаконными актами.

На сегодняшний день от 30% до 50% софта — это так называемая заказная разработка, которая явно не должна подпадать в такой форме под это регулирование, поскольку не поддается очевидным и таким плоским метрикам, которые есть в законопроекте. Сейчас рост цен в сфере объясняется, я думаю, недостаточной конкуренцией и ростом себестоимости таких продуктов. Россия в целом сейчас испытывает кадровый дефицит, инфляционное давление, которое влияет и на зарплаты, и это вызывает подорожание».

Зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов сообщал РБК, что только за год с марта 2022-го цены выросли на 20–40%. К единому прайс-листу для софта остается много вопросов, говорит глава совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов. По его мнению, контролировать ценообразование нужно рыночными методами: «Если создавать такой прайс-лист, его надо будет как-то гармонизировать с имеющимся законодательством о закупках. Представьте: идет аукцион на закупку программного обеспечения, мы пришли одни и продали по стартовой цене, или пришло несколько игроков, и цена на аукционе упала. На то он и аукцион, чтобы цена менялась. Если ценовой разницы нет, то непонятно, в чем будет конкурентность.

Когда поставляются лицензии, там могут быть самые разные условия. Одно дело, если у меня купили 10 лицензий, а другое, когда купили 100 тыс. лицензий. Понятно, что цена будет разная, скидки будут очень значительные. Бывают ситуации, когда мы даем лицензии не по количеству компьютеров или сотрудников, а, например, лицензию на все рабочие места в какой-то организации или в каком-то регионе, то есть это безлимитные лицензии.

И условия использования, и права могут быть самые разные, они не всегда в штуках измеряются. С единым прайсом все пока не очень понятно: идет ли речь о единой цене для данного типа продуктов или для одного производителя?»

О недобросовестности со стороны некоторых заказчиков и разработчиков Минцифры рассказала Счетная палата. Она выявила, что госкомпании покупали один и тот же софт, и при примерно одинаковых объемах лицензий и условиях лицензирования цены были абсолютно разными.

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Елена Иванова