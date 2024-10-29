39 миллиардов рублей ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выдано крупнейшими банками в сентябре, следует из данных «Дом.РФ». Это на 10% меньше, чем в августе (42 млрд руб.), и на 30% ниже показателя сентября 2023 года. Напомним, после завершения массовой господдержки 1 июля кредитование этого сегмента существенно просело. 60% сделок приходится на «Семейную ипотеку» под 6% — выдача займов на ИЖС в рамках этой программы активизировалась после адаптации подрядчиков и банков к новым требованиям по обязательному использованию эскроу-счетов. Пока, впрочем, накопленным итогом с начала года выдано 540 млрд руб. ипотеки на ИЖС — на 32% больше, чем годом ранее.

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