Как чиновников обвиняли в создании ОПС

В сентябре 2015 года был задержан глава Коми Вячеслав Гайзер. Губернатору, его заму Алексею Чернову и ряду других чиновников инкриминировали создание организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничество. В мае 2018 года экс-зампреда правительства Коми Константина Ромаданова осудили за участие в ОПС на семь лет. В июне 2019 года судьи Замоскворецкого райсуда Москвы постановили, что ОПС в деле не было, хотя преступления и совершались. Ущерб оценивался в 3,8 млрд руб. Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам за мошенничество и легализацию средств. Его заместитель Алексей Чернов получил девять лет.

26 марта 2019 года экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов был задержан по подозрению в создании ОПС. По версии следствия, структуры господина Абызова по завышенной цене — 4 млрд руб.— продали активы четырех энергокомпаний. В декабре 2023 года суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима.

В декабре 2023 года Бабушкинский суд Москвы начал рассматривать по существу второе уголовное дело против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного ранее на 22 года по делу об организации двух убийств и покушения. Экс-губернатора и еще девятерых предполагаемых сообщников обвинили в создании ОПС для совершения масштабных хищений — семь эпизодов мошенничества, ущерб от которых составил минимум 3 млрд руб. Процесс по делу продолжается.

В апреле 2021 года был задержан бывший министр труда и социального развития Дагестана Расул Ибрагимов. По версии следствия, он создал ОПС, в которое с 2017 года по сентябрь 2018 года вошли руководители подразделений его ведомства. Всего по делу проходило 33 обвиняемых, включая 5 сотрудников министерства. Ущерб оценивался в 600 млн руб. (позже сумма снизилась до 82 млн руб.). В мае 2024 года дело направлено в суд.