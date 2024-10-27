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Коммерсантъ FM
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Испанец Сайнс выиграл квалификацию Гран-при Мексики «Формулы-1»

Испанский гонщик Карлос Сайнс (Ferrari) Карлос Сайнс выиграл квалификацию 20-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Мексики. Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третье — Ландо Норрис (McLaren).

Сайнс занимает пятое место в турнирной таблице «Формулы-1» (215 очков). Его опережают Ферстаппен (354), Норрис (297), Шарль Леклер (Ferrari, 275) и Оскар Пиастри (McLaren, 247).

Заезд приостанавливался из-за аварии японца Юки Цуноды (RB). Гонка Гран-при Мексики состоится сегодня, 27 октября.

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