На выставке «ХИМИЯ-2024» «Хромпик» представил продукт, не имеющий аналогов в России

Завод получил патент на изобретение нового состава антикоррозийного покрытия и способ его получения. Над научной разработкой трудилась команда специалистов. Им удалось создать вещество, способное продлить срок службы металла до 15 лет по сравнению с не обработанным данным составом трубопроводом. Впервые продукт под названием «Полихромзоль» был широко представлен на выставке «ХИМИЯ-2024». Первоуральское химическое предприятие принимает в ней участие на стенде ГК «Полипласт». В этом году группа компаний является генеральным спонсором мероприятия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Хромпик» Фото: Пресс-служба АО «Хромпик»

Международная выставка химической промышленности и науки проводится уже 27-й раз. АО «Хромпик» присоединяется к ней второй год подряд. Предприятие представляет образцы своей продукции. Хромовые соединения широко применяются в нефтедобывающей, авиационной, текстильной, деревообрабатывающей, кожевенной отраслях, в производстве бытовой химии. Специалисты завода участвуют в деловой программе, делятся с партнерами инновационными технологиями в области химического производства. Во время конференции «Современные технологии защиты от коррозии» был представлен уникальный продукт «Полихромзоль», аналогов которого в России не существует.

«Вещество в своем составе содержит хром, при его распылении на металл образует защитную пленку, способную повысить адгезию полимерного покрытия и защитить от химически агрессивной среды», — пояснил ведущий технолог пусковой группы АО «Хромпик» и один из разработчиков Владимир Буков.

Основная область применения — изоляция труб различного, чаще всего большого, диаметра для строительства магистральных газо- и нефтепроводов, в том числе располагающихся по морскому дну. «Полихромзоль» успешно прошел все испытания и доказал свою эффективность.

«Хромпик» — единственное в России предприятие, производящее подобные продукты столь высокого качества. Хром находится в сложном соединении и вступает в прочную связь с металлом, что снижает его потенциальную вредоносность для человека и окружающей среды», — добавил ведущий инженер-исследователь научно-исследовательской лаборатории АО «Хромпик» Евгений Зырянов.

«Полихромзоль» разработан с целью импортозамещения и обеспечения потребностей внутреннего рынка, а также продукт обладает потенциалом для реализации за рубежом.

АО «Хромпик»