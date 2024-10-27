«Я никогда не был кандидатом в святые»

«Если и был в Бразилии кто-то, кто сомневался, что токарь-механик, пришедший с завода, доберется до президентского поста, то 2002 год доказал обратное. И я, которого столько раз критиковали за отсутствие диплома, теперь получаю свой первый диплом: диплом президента моей страны».

В Высшем избирательном суде спустя два месяца после победы на президентских выборах, 14 декабря 2002 года.