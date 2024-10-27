«Я никогда не был кандидатом в святые»
Президент Бразилии Лула да Силва — в 10 цитатах
«Ъ» продолжает проект о взглядах мировых лидеров. Герой этого выпуска — президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Накануне саммита БРИКС приглашенный на него бразильский лидер упал в ванной, ударившись затылком. До столицы Татарстана он не добрался, однако, почувствовав себя лучше, все же выступил на саммите по видеосвязи.
Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ
О своей первой победе на выборах
«Если и был в Бразилии кто-то, кто сомневался, что токарь-механик, пришедший с завода, доберется до президентского поста, то 2002 год доказал обратное. И я, которого столько раз критиковали за отсутствие диплома, теперь получаю свой первый диплом: диплом президента моей страны».
В Высшем избирательном суде спустя два месяца после победы на президентских выборах, 14 декабря 2002 года.
Об экономике Бразилии
«Давным-давно я понял, что не стоит возлагать вину за отсталость Бразилии на США. Мы должны винить себя. Наша отсталость вызвана элитой, которая на протяжении столетия не думала о большинстве и подчиняла себя иностранным интересам».
В интервью The Guardian, высказываясь против «инстинктивного антиамериканизма», присущего левым латиноамериканцам, 4 июня 2007 года.
О демократии и правах
«Некоторые понимают под демократией только право людей кричать о том, что они голодны. Я понимаю под демократией не только право кричать о голоде, но и право есть. В этом фундаментальная разница. Для меня демократия дает право на достижения, а не только право на протест».
В интервью Pagina 12 перед всеобщими выборами в октябре 2010 года.
О вредных привычках
«Я не выдаю себя за святого. Я никогда не был кандидатом в святые. Я курю. Сегодня я уже выпил стакан пива. Я буду продолжать пить виски на глазах у фотографов. Я не сделал ничего плохого».
В ответ репортеру New York Times Ларри Ротеру, который обвинил его в алкоголизме, май 2004 года.
О раке гортани
«Я больше беспокоился о потере голоса, чем о смерти. Если бы я потерял голос, я был бы мертв… Это болезнь, которую я считаю самой деликатной из всех. Это ошеломляет. Я приехал сюда (в больницу Сирио-Либанес.— “Ъ”) с опухолью размером в три сантиметра, а потом началась Хиросима».
В интервью Folha de S.Paulo после успешного прохождения лучевой терапии и химиотерапии, 30 марта 2012 года.
Об уголовном преследовании
«Я единственный человек, которого судили за квартиру, ему не принадлежащую. Федеральная полиция лжет, когда говорит, что она моя... Они должны знать, что я не боюсь их, что я не убегу и что я докажу свою невиновность… Чем дольше я буду оставаться в тюрьме, тем больше других "Лул" родятся и будут бороться за эту страну… Я выйду из этой ситуации еще более сильным. Это не я совершил преступление, это они совершают политическое преступление».
Перед сдачей в полицию 7 апреля 2018 года. Обвинялся в сокрытии элитной квартиры, которую якобы использовал в коррупционных схемах. Вышел на свободу в ноябре 2019 года, все обвинения в его адрес были впоследствии отменены.
Об образовании
«Пока я могу вкладывать деньги в образование, любому моему министру запрещено использовать слово "расходы". Образование — это инвестиции».
На публичном мероприятии в Форталезе, 8 февраля 2024 года.
О гендерном равенстве
«Я рад, что женщины выходят на улицы. Женщины больше не являются придатком стола или кровати, тем более в Бразилии. Женщина хочет быть политически активной, женщина не хочет только заботиться о доме и детях, она также хочет работать вне дома. Она хочет быть полноправным гражданином».
В интервью UOL на фоне акций против инициативы запрета абортов, 26 июня 2024 года.
О роли Бразилии в мире
«Общаясь с разными мировыми лидерами, я слышу, что они соскучились по Бразилии. По той независимой Бразилии, которая разговаривала на равных с самыми богатыми и могущественными государствами… Сегодня мы говорим миру о том, что Бразилия возвращается. Что Бразилия слишком велика, чтобы исполнять эту грустную роль международного изгоя».
На выступлении перед сторонниками после победы на президентских выборах, 31 октября 2022 года.
О войнах
«Вооруженные конфликты являются оскорблением человеческой рациональности. Мы знаем ужасы и страдания, которые приносят все войны. Продвижение культуры мира — это долг для всех нас… Совет Безопасности ООН постепенно теряет свой авторитет. Эта слабость является конкретным результатом действий его постоянных членов, которые ведут несанкционированные войны или меняют режимы».
На 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, 19 сентября 2023 года.