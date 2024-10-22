Группа Russ передала активы в объединенную компанию с Wildberries

Группа компаний Russ передала ООО «РВБ» дочерние структуры ООО «Стинн». Изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. ООО «РВБ» — юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ.

«В рамках передачи долей РВБ стало владельцем юридических лиц группы Russ»,— говорится в сообщении пресс-службы группы Russ, которое поступило в «Ъ».

В июне 2024 года Wildberries объявила об объединении с ГК Russ. Стороны создали совместное предприятие РВБ, в котором 65% перешло ООО «Вайлдберриз», 35% — ООО «Стинн» (его бенефициарами являются владельцы ГК Russ братья Леван и Роберт Мирзояны). Сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук публично выступил против сделки.