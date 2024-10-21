Экс-владельца Липецкого тракторного завода с долгами на 68,5 млрд ликвидируют

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о завершении конкурсного производства в отношении АО «Липецкое торгово-промышленное объединение» (ранее управляло площадями ОАО «Липецкий трактор», которое уже ликвидировано, входило в концерн «Тракторные заводы»; ЛТПО) и обязал конкурсного управляющего Анатолия Волобуева внести в ЕГРЮЛ сведения о ликвидации должника. Компания была признана банкротом осенью 2021 года из-за долга в 68,5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В октябре этого года господин Волобуев ходатайствовал о завершении конкурсного производства ЛТПО, потому что все имущество должника было реализовано, а реестр текущих платежей полностью погашен.

Банкротство стало частью кампании правительства РФ и «Ростеха» по выводу из кризиса концерна «Тракторные заводы»: структура «Ростеха», созданная для санации концерна, выкупила долги «Тракторных заводов» у Внешэкономбанка и стала банкротить ряд юрлиц концерна по солидарным обязательствам в 68,5 млрд руб. Среди них оказалось и ЛТПО.

В октябре 2022 года имущество предприятия было выставлено на торги. За два года кредиторам было выплачено 287,2 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, АО «Липецкое торгово-промышленное объединение» было зарегистрировано в 2001 году, уставный капитал — 824 млн руб. Компания занималась арендой и управлением собственного недвижимого имущества. Учредители в ЕГРЮЛ не указаны. До банкротства компании ее генеральным директором был Сергей Невров. 2023 год общество отработало с нулевой выручкой и чистым убытком в 3,9 млн руб. 2022-й компания закончила с выручкой в 34,6 млн руб. и чистой прибылью в 16,5 млн млн руб.

Анастасия Колпачева