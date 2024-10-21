В перечень особо значимых включили три воронежских проекта на 7,8 млрд рублей

Воронежская облдума на последнем заседании приняла в двух чтениях поправки в региональный закон «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области». Согласно изменениям, к категории особо значимых отнесены еще три инвестпроекта с общим объемом вложений 7,8 млрд руб. Также увеличивается финансирование еще одного проекта до 2,7 млрд руб. Информация об этом появилась на сайте парламента.

На господдержку теперь могут рассчитывать два проекта ГК «Агроэко» Владимира Маслова. Один из них предусматривает строительство молочно-товарного комплекса «Нижнемамонский» в Верхнемамонском районе. Объем инвестиций оценивается в 6 млрд руб., реализация проекта началась в 2023 году и должна быть завершена в 2038-м. Второй предполагает возведение свинокомплекса «Откорм Павловский» в Павловском районе. Его стоимость составляет 1,1 млрд руб., работы начались в 2023 году и должны быть завершены в 2035-м.

Третий проект касается планов ООО «Дорхан-столица» (входит в ГК «Дорхан») по строительству и расширению производства сэндвич-панелей из PIR и минеральной ваты в Воронеже. Заявленный объем вложений — 712,5 млн руб., сроки реализации — 2022–2032 годы.

Кроме того, поправками в закон утверждено увеличение стоимости расширения свиноводческого комплекса «Агроэко» в Верхнемамонском районе — с 2,57 до 2,71 млрд руб. Также изменились сроки завершения реализации инвестпроекта — они сдвинуты с 2034 на 2037 год.

Алина Морозова