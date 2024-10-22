Свидания под прицелом

В прокат вышел триллер «Свидание с монстром» (Woman of the Hour) –— режиссерский дебют актрисы Анны Кендрик, премьера которого состоялась на кинофестивале в Торонто в 2023 году. Сама Кендрик сыграла одну из главных ролей в фильме, вдохновленном случаем из биографии серийного убийцы Родни Алькалы. Рассказывает Юлия Шагельман.

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Фото: Netflix Телевизионное шоу стало источником опасности не только в фильме

Фото: Netflix

Триллер про маньяка кажется довольно неожиданным выбором для первого режиссерского опыта актрисы, знакомой зрителям по ролям в романтических комедиях. Однако Анна Кендрик берется за тему уверенно и компетентно, показывая, какими страшными последствиями может обернуться стандартная для ромкомов завязка «парень встречает девушку».

1977 год. Одну из жертв (Келли Джакл) Родни Алькалы (Дэниел Дзоватто) мы видим сначала через объектив его камеры — он часто знакомился с женщинами, выдавая себя за фотографа. Девушка открывается симпатичному парню, рассказывает про бойфренда, сбежавшего, когда она забеременела, расцветает под добрым и понимающим взглядом. Ровно до момента, когда ласковый жест Родни вдруг переходит в принудительный, а взгляд становится холодным и жестким.

Спустя год, в 1978-м, начинающая актриса Шерил Брэдшоу (Анна Кендрик) проходит прослушивание в Лос-Анджелесе. Два кастинг-директора обсуждают ее внешность прямо в ее присутствии, как будто она мебель, спрашивают, готова ли она будет раздеться для роли, а услышав отрицательный ответ, окончательно теряют к ней интерес. Это прослушивание — одно из многих, таких же безрезультатных, и Шерил, чье трудолюбие и серьезный подход к работе никак не могут увенчаться успехом или хотя бы контрактом, уже готова сдаться и вернуться домой в Пенсильванию. Но тут ее агент предлагает ей поучаствовать в телешоу «Игра в свидание», чтобы ее наконец заметили.

Эта идея справедливо кажется Шерил глупой и унизительной, но она соглашается, как полагается хорошей девочке, приученной держать язык за зубами. Передача оправдывает худшие ожидания: скользкий ведущий (Тони Хейл) походя отпускает сексистские замечания, вслед за кастинг-директорами относясь к Шерил как к кукле, чья задача — симпатично выглядеть, молчать и улыбаться. А спрятанные за перегородкой кандидаты на свидание, как предупреждает девушку гримерша постарше (Денальда Уильямс), обладают интеллектом и обаянием неотесанных бревен. Кроме одного — остроумного и при этом не вульгарного «холостяка №3», которым оказывается не кто иной, как Родни Алькала.

Каким бы диким ни казался этот сюжетный ход, он взят из жизни. Алькала, к тому времени имевший за спиной три тюремных срока — за совращение малолетних, нападение на 13-летнюю девочку (оба раза его отпускали по УДО) и хранение марихуаны,— действительно участвовал и выиграл в «Игре в свидание» в 1978 году. Шерил лишь чудом не стала очередной его жертвой, которых было больше ста.

Эпизоды записи шоу, отличающиеся довольно злым, но точным юмором, в фильме перемежаются флешбэками и флешфорвардами с преступлениями Алькалы: он убивал до «Игры в свидание» и продолжил это делать после. Почему это стало возможным, в картине тоже объясняется. На примере зрительницы в студии (Николетт Робинсон), узнавшей в «холостяке №3» парня, с которым ушла с вечеринки ее подруга, позже найденная изнасилованной и убитой. Зрительницу не хотят слушать ни работники студии, ни полиция, даже ее собственный бойфренд сомневается, прежде чем ей поверить. Эта героиня — плод фантазии сценариста Яна Макалистера Макдональда, но и в реальности полиция долго игнорировала свидетельства против Алькалы и относилась к нему с удивительным добродушием.

Кендрик показывает насилие без вуайеристского упоения страшными подробностями, деликатно отводя камеру в сторону и позволяя жертвам сохранить достоинство, которого лишал их убийца. При этом сцены свидания Шерил и Родни после передачи, атмосфера которого мгновенно меняется с игривой на угрожающую, стоит ей сказать что-то, вызвавшее его неудовольствие, и их дальнейшего прощания на темной безлюдной парковке полны нешуточного страха и напряжения. Шерил здесь не главная героиня, а всего лишь одна из многих, оказавшихся не в то время, не в том месте и не с тем парнем. Ведь в мире, который учит женщин быть незаметными, обратить на себя внимание значит оказаться в опасности.