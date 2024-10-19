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Коммерсантъ FM
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Монеточка (внесена в реестр иноагентов) объявлена в розыск по уголовному делу

В базе МВД России появились данные о розыске певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточка; внесена в реестр иностранных агентов). В карточке говорится, что ее разыскивают «по статье УК». Какой именно, не уточняется.

В отношении певицы в сентябре было возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Ее обвинили в распространении информации в соцсетях без маркировки. Артистке грозит до двух лет лишения свободы.

Минюст внес Монеточку в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. В ведомстве заявляли, что певица получала поддержку от иностранных источников, собирала средства в поддержку Украины и высказывалась против специальной военной операции. Монеточка (внесена в реестр иноагентов) проживает за пределами России.

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