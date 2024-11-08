Малым интернетом решили пренебречь

Не прошло и месяца после того, как американская сеть доставки контента (CDN) Cloudflare включила своим клиентам надстройку шифрования Encrypted Client Hello (ECH), как подведомственное Роскомнадзору ЦМУ ССОП ГРЧЦ рекомендовало не пользоваться этим сервисом, а «его использование нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам». Технология, было это задумано или нет, позволила при определенных настройках на пользовательских устройствах обходить блокировки сайтов. Ведомство рекомендовало сайтам или отключить надстройку, или перейти на российские сервисы защиты от кибератак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Решение от Cloudflare, конечно, помогает защищаться, но так массово (по данным W3Techs, 19,2% всех сайтов мира) его используют не только поэтому. CDN сохраняет копии содержимого сайтов на серверах, находящихся в разных точках земли. Это не только делает скорость их загрузки независимой от расположения сервера, на котором исходно работает сайт, но и уменьшает нагрузку на него, а значит, и расходы на облачные услуги. Особенно хорошо оптимизации поддаются блоги и прочие ресурсы со статичным контентом, которыми, как правило, управляют частные лица или малый и средний бизнес. Нагрузка, которую посетители таких ресурсов создают на серверы Cloudflare, зачастую укладывается в лимиты его бесплатного тарифа. Но именно на таком тарифе компания включила ECH без возможности отключить его.

Будут ли «частники» что-то делать в связи с блокировкой? Если они в России и им важна внутренняя аудитория, то да. В сервисе защиты от кибератак DDoS-Guard мне сказали, что еще накануне официального сообщения о блокировке сервиса получили в четыре раза больше заявок на подключение, чем в обычные дни, преимущественно от российских компаний. Вот только тем, кто решит перейти к ним с Cloudflare, нужно учитывать, что бесплатного тарифа у российского игрока нет. Иностранные же администраторы едва ли будут готовы нести дополнительные расходы ради непрофильной аудитории в России.

Однако интернет, даже после бума соцсетей в 2000-х годах, все еще не состоит из одних лишь «сервисов», которые технически можно «импортозаместить». С ними-то, с точки зрения сторонников локализации, все относительно хорошо: аудитория российских площадок растет как минимум из-за удобства их оплаты. Но интернет — это еще и множество сайтов, живущих чаяниями одного человека или небольшого коллектива, «заместить» которые нереально. Но для Роскомнадзора зарубежная часть интернета — это интернет крупного бизнеса. Что следует как из его рекомендаций в отношении Cloudflare, так и многомиллионных штрафов, регулярно выписываемых почти что каждому из иностранных «бигтехов».

Юрий Литвиненко