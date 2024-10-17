Нелетный отряд

В прокате — фильм Маргериты Буй «Аэрофобы» (Volare). Михаил Трофименков ничего особенного от этого образца современного итальянского юмора не ожидал и не дождался, хотя и не заскучал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Страх перед полетами вынуждает Анну-Би (Маргерита Буй) бронировать место не в самолете, а в групповом психотренинге

Фото: IBC Movie Страх перед полетами вынуждает Анну-Би (Маргерита Буй) бронировать место не в самолете, а в групповом психотренинге

Фото: IBC Movie

Все-таки странно, что итальянцы до сих пор снимают комедии. Им бы взять паузу, передохнуть после смерти великого жанра «комедии по-итальянски», не вымучивать коллизии и характеры сомнительной комической прелести. А там авось жанр, сочетавший сентиментально-циничный комизм, острую национальную самокритику и не менее острую социальность, и обрел бы второе дыхание. Но нет, снимают и снимают: ныне итальянская комедия — не жанр, а диагноз.

Рецепт прост. Все герои более или менее не в себе, буйно жестикулируют, скандалят и обвиняют друг друга в невменяемости. Этакий сумасшедший детский сад на выгуле, только вот детки больно великовозрастные.

Взять, например, главную героиню — актрису Анну-Би (Маргерита Буй). Звезда популярнейшего и, судя по всему, незаурядно тупого сериала «Герои из налоговой», где она играет целого подполковника местной ФНС, получает шанс своей жизни. Ее пригласил на главную роль великий и, по слухам, тоже не совсем вменяемый корейский режиссер.

Но, едва взойдя на борт самолета, как на Голгофу, она вскакивает и с воплями возвращается на твердую почву, позабыв об улетевшем в Сеул багаже. В итоге роль перехватит заклятая коллега София Риччи (София Риччи), отношения с агентом Мариолиной полетят в тартарары, да и съемки пятого сезона «Героев», отмеченного повышенным градусом маразма, сорвутся.

Дочурка Серена радует маму новостью: ее приняли в престижнейший калифорнийский Стэнфордский университет. Мама в ужасе. Не потому, что учеба обойдется в круглую сумму: сериалы — дело прибыльное. Просто Анна-Би не сможет полететь с Сереной на ее новое ПМЖ и долго-долго не увидит.

Дело в том, что Анна-Би больна аэрофобией, ужасом перед авиаперелетами. Печально, но бывает. Актриса наступает на горло страху и записывается в «клуб по интересам», где профессиональные авиаторы во главе с опытным, но, как выяснится, тоже нервным и потенциально опасным пилотом Эудженио пытаются излечить аэрофобов. Лечат они их заранее обреченными на провал методами. То читают лекции о конструктивных особенностях самолетов. То укладывают на пол и заставляют повторять мантру о том, что они ничего не боятся, отчего пациенты, естественно, чувствуют себя мертвецами в отпуске.

Портретная галерея аэрофобов — самое забавное в фильме.

Роберта (Джулия Микелини) рассказывает, что работала перевозчиком грузов в аэропорту и однажды буквально врезалась в самолет.

Жовиальный пузан-бородач фермер Альдо, засидевшийся в маменькиных сыночках, после маминой смерти распродал скотинку, с которой намучился возиться, и мечтает улететь туда, где тепло.

Дантисту Джованни страх помешал отправиться в свадебное путешествие в Мексику. Жена улетела одна и не вернулась: нет, не разбилась, а обрела в Новом Свете новое счастье.

Кьяра, годами опекавшая собак разъезжавшей по миру синьоры из Венеции, рыдает от того, что не может увидеть своих любимцев. Синьора переехала в Австралию и уже оплатила Кьяре билет, но проклятая аэрофобия ломает все мечты.

Один клиент боится, поскольку оказался в угнанном самолете. Легко предположить, что самолет именно он и угнал.

Но самый колоритный страдалец — кинокритик Фабио (Пьетро Рагуса), обреченный лететь на фестиваль в Китай. Анна-Би и Фабио обмениваются исключительно оскорблениями. Дескать, ты — шлюха, снимающаяся в полном отстое. А ты — тупой артхаусный сноб, никому не нужный со своим выпендрежем. Ну да, ну да, именно так в нашем профессиональном цеху мы и общаемся. Впрочем, может, в Италии это в порядке вещей.

Весь этот базар увенчается надрывным катарсисом и победой над страхом. Кто бы сомневался.

Михаил Трофименков