Израиль и Иран мерятся целями

Израиль имеет право и намерен ответить на ракетную атаку Ирана, совершенную 1 октября. Об этом в телеобращении к нации заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Израильская сторона рассматривает варианты ударов по энергетическим и ядерным объектам Тегерана, несмотря на возражения администрации США. Согласно утечкам в западных СМИ, Вашингтону и его европейским союзникам не удается повлиять на планы израильского руководства и остановить эскалацию. В ответ в Тегеране предостерегают Израиль «от безумия» и грозят более разрушительным ударом, способным вывести из строя энергетическую инфраструктуру еврейского государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обломки иранской ракеты

Фото: Amir Cohen, Reuters Обломки иранской ракеты

Фото: Amir Cohen, Reuters

Ближний Восток ждет новая фаза конфликта между Израилем и противостоящими ему группировками во главе с Ираном. Об этом сообщил в минувшую субботу в своем телеобращении к нации, приуроченном к годовщине террористической атаки на Израиль 7 октября, премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Месяц назад я обещал, что мы изменим баланс сил на севере, и с тех пор мы это реализуем. Мы ликвидировали Насраллу и верхушку "Хезболлы", мы ликвидировали командиров сил "Радван", которые планировали вторгнуться в Галилею и устроить резню наших граждан, еще более масштабную и ужасную, чем 7 октября. И в эти дни наши героические солдаты уничтожают сеть террористических туннелей, которую "Хезболла" тайно создавала у нашей границы»,— перечислил Биньямин Нетаньяху успехи Армии обороны Израиля.

«Хотя мы еще не полностью устранили угрозу, мы явно изменили ход войны и баланс сил. И наша рука еще не опущена»,— добавил израильский премьер.

Накануне обращения Биньямина Нетаньяху ведущие арабские СМИ со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия» сообщили о том, что в результате израильской атаки в южном пригороде Бейрута, совершенной в минувшую пятницу, был убит глава исполнительного совета «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин, считавшийся основным претендентом на пост генерального секретаря этой организации после гибели Хасана Насраллы.

Между тем, как следовало из обращения премьера Нетаньяху, «не опущенная рука Израиля» ударит не только по «Хезболле», но и по стоящему за ней Ирану.

«Иран уже дважды запускал по нашей территории и нашим городам сотни ракет в ходе крупнейшей в истории атаки баллистическими ракетами. Ни одна страна в мире не потерпела бы такой атаки на свои города и граждан, и Израиль тоже. Израиль имеет право и обязанность защищать себя и отвечать на эти атаки, и это будет сделано»,— пообещал он.

О том, что Армия обороны Израиля готовит «серьезный и значимый» ответ на атаку со стороны Ирана, совершенную 1 октября, сообщила и радиостанция «Галей ЦАХАЛ». «Это будет серьезно и значимо, мы занимаемся подготовкой большую часть времени»,— заявил представитель Армии обороны Израиля.

Вопрос о том, когда будет совершена израильская атака на Иран и какую форму она примет, держит в напряжении не только врагов еврейского государства, но и его союзников.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, «израильские чиновники не считают нужным наносить ответный удар немедленно или массированно». В свою очередь, по словам источника телеканала NBC, Израиль способен поразить широкий спектр целей в Иране. Это военные и разведывательные объекты, нефтяные терминалы, нефтеперерабатывающие заводы, ядерные объекты, а также высокопоставленные военные.

Возникающий в связи с этим наиболее острый вопрос — войдут ли в список конечных целей Израиля на территории Исламской Республики ее ядерные и нефтяные объекты. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа США, израильские власти так и не дали администрации Байдена гарантий того, что они не будут наносить удары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. Как стало известно CNN, поддерживая намерение Израиля ответить Ирану, администрация США при этом предостерегает израильтян от радикальных шагов, таких как попытка уничтожить подземный объект по обогащению урана в Фордо к югу от Тегерана.

Общаясь с журналистами в конце недели, президент США Джо Байден также сообщил, что он не советует израильским властям наносить удар по нефтяным объектам Ирана. Тем не менее все источники сходятся в том, что, несмотря на тесные контакты США и Израиля, позиция Вашингтона носит для израильтян исключительно рекомендательный характер и последнее слово в принятии решения будет за Израилем.

Вопрос о том, каким должен быть уровень американской поддержки Израиля, становится одной из горячих тем предвыборной гонки в США за месяц до президентских выборов 5 ноября. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократическую администрацию Белого дома в неспособности в решающий момент по-настоящему поддержать израильского союзника. На встрече с избирателями в штате Северная Каролина Дональд Трамп выразил категорическое несогласие с попытками Джо Байдена и его окружения отговорить Тель-Авив от ударов по иранским ядерным объектам. «Я думаю, что Байден не прав. Разве это не та цель, по которой вы бы нанесли удар? Ядерное оружие — самый большой риск. Когда его спрашивали об этом, ответ должен был быть таким: сначала бить по ядерным объектам и уже после беспокоиться обо всем остальном»,— пояснил Дональд Трамп, что, по его мнению, должен был сказать президент Байден по поводу возможности нанесения израильских ударов по иранским ядерным объектам.

Однако в то время как республиканский кандидат в президенты в борьбе за кресло главы Белого дома готов безоговорочно поддерживать любые действия еврейского государства, европейские союзники США выражают по этому поводу все большую обескураженность. Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в эфире радио France Inter, призвал прекратить поставки оружия Израилю, мотивируя это необходимостью прекращения боевых действий в Газе и прекращения конфликта в Ливане. Комментируя слова французского лидера, Биньямин Нетаньяху назвал их позором и заверил, что Израиль способен победить всех противников и без помощи Запада.

В то время как Израиль обещает нанести удар по Ирану, в Тегеране срочно разрабатывают план ответных действий и предупреждают, что на новом витке эскалации еврейское государство заплатит гораздо более высокую цену.

«Если оккупанты допустят ошибку, мы нанесем удар по их энергетическим объектам, электростанциям, нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям»,— предупредил заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави.

Решительные заявления делает и команда иранского президента Масуда Пезешкиана. «Если Израиль снова атакует Иран, то по нему будет нанесен еще более мощный ответный удар»,— пообещал глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Сергей Строкань