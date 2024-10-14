Железный трон из «Игры престолов» продали за $1,5 млн

Железный трон из сериала «Игра престолов» был продан на аукционе за $1,49 млн. Об этом сообщил аукционный дом Heritage Auctions. Он провел аукцион в Далласе, в ходе которого на продажу были выставлены более 900 предметов из популярного сериала.

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Трон изготовлен из пластика, он был представлен на выставках и мероприятиях, посвященных «Игре престолов», это точная копия трона, использовавшегося в сериале. Кроме него на аукционе были представлены оружие, одежда, украшения и другой реквизит из «Игры престолов». Так, за $400 тыс. был продан меч Джона Сноу из сериала, а за $337,5 тыс.— его костюм. В общей сложности на аукционе были проданы предметы на $21,1 млн, в борьбе за лоты приняли участие более 4,5 тыс. потенциальных покупателей.

Яна Рождественская