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Коммерсантъ FM
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Призрачность и доверие

Изабель Юппер в фильме «Сидони в Японии»

В прокат вышла сентиментальная комедия французского режиссера Элиз Жирар «Сидони в Японии», участвовавшая в Венецианском кинофестивале 2023 года. Главную роль в картине сыграла Изабель Юппер, чья непосредственность и самоирония оживляют несколько умозрительную историю о призраках и потерях. Рассказывает Юлия Шагельман.

Путешествие Сидони (Изабель Юппер) не обходится без полного набора японской экзотики, включая цветение сакуры

Путешествие Сидони (Изабель Юппер) не обходится без полного набора японской экзотики, включая цветение сакуры

Фото: 10:15! Productions

Путешествие Сидони (Изабель Юппер) не обходится без полного набора японской экзотики, включая цветение сакуры

Фото: 10:15! Productions

В мае в российском прокате шел фильм южнокорейского режиссера Хон Сан Су «Нужды путешественника», где француженка Ирис в исполнении Изабель Юппер порхала по улочкам Сеула, пила рисовое вино макколи и учила корейцев французскому — но больше умению жить одним днем, не неся за собой груз прошлого. В «Сидони в Японии» героиня Юппер снова оказывается в Азии, но теперь уже сама учится отпускать и забывать.

На вопрос пограничника в аэропорту Осаки «Вы писательница?» ее Сидони Персеваль отвечает: «И да, и нет». Она действительно когда-то писала и стала довольно известной, но давно этим не занимается — слова не идут после пережитой личной трагедии. В Японию Сидони приезжает по приглашению издателя Кендзо Мидзогути (Цуёси Ихара), перевыпустившего ее дебютный роман. Ей не слишком хочется лететь в такую даль, в аэропорт Шарль де Голль она приезжает с опозданием, но рейс задерживают на три часа, так что сама судьба все-таки отправляет ее в путь.

Первая встреча с издателем получается неловкой: Сидони не знает, как ответить на его приветственный поклон, спрашивает, не однофамилец ли он знаменитому режиссеру, получив ответ, что Мидзогути — очень распространенная фамилия, вприпрыжку бежит за Кендзо, любезно забравшим у нее сумочку. На таких конфузах в стиле «белый человек в Японии» во многом строится юмор фильма: в какой-то момент Сидони даже умудряется перепутать свою переводчицу с другой женщиной, потому что на ее европейский взгляд они, конечно же, на одно лицо.

В том же духе выстроены и более серьезные моменты: Кендзо то и дело говорит Сидони о том, что принято и не принято в Японии, и подчеркивает отличия ее поведения от японского. Да и ездят они вместе сплошь по туристическим местам, включая парк в Наре с оленями и знаменитым синтоистским храмом и остров Наосима с его музеями и объектами современного искусства. Разумеется, в кадре появляется и цветущая сакура.

Но в таком режиссерском подходе нет ни расизма, ни его обличения, скорее трезвый взгляд на вещи: что же еще увидеть иностранке за неделю в Японии, как не самые популярные достопримечательности? А неудобные ситуации, в которые то и дело попадает Сидони, подчеркивают, что она успела подзабыть, как вести себя известному автору в книжном туре, и экзотичность Японии только усиливает ее ощущения, как у рыбы, выброшенной на сушу.

Не облегчает ее положения и призрак покойного мужа Антуана (Аугуст Диль), который она вдруг начинает видеть в гостиничных номерах. Именно его гибель в автокатастрофе, где сама Сидони выжила, стала тем событием, после которого она бросила писать. А тот самый дебютный роман был написан как реакция на смерть родителей и брата Сидони, тоже в автокатастрофе,— таким образом, ее писательский путь начался и закончился потерей близких.

Кендзо на ее рассказ о привидении реагирует невозмутимо: в Японии, мол, это обычное дело, призраки умерших обитают тут наравне с живыми. У издателя имеется свой список потерь — вся семья его отца погибла в Хиросиме, тот единственный выжил, а после смерти матери Кендзо вернулся в родной город, чтобы жить рядом с ушедшими родными. С разговоров о смерти и реакции на нее тех, кто остается жить дальше, начинается сближение Сидони и Кендзо. Ее глаза открываются, чувства обостряются, и она снова начинает писать, а призрак Антуана постепенно тает, уходя, как ему и полагается, за границу небытия.

Все действие фильма тоже лежит в слегка потусторонней реальности. За исключением журналистов и читателей, которые приходят на встречи с Сидони, и персонала сменяющихся отелей, в нем почти нет других людей, кроме пары главных героев. Аэропорты, вокзалы, вагоны поездов, музеи и храмы странно пустынны. Нет здесь и заметных примет времени, кроме новейшей модели кроссовок на светящейся подошве, которые покупает Сидони. Это придает картине некоторую искусственность, особенно в сценах, когда она и Кендзо едут в машине на фоне неподвижных задников, как в старых фильмах. Возможно, они и сами давно уже призраки, а вся эта меланхолично-романтическая Япония — просто коллективный сон героев, авторов и зрителей.

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