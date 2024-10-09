Эйнштейн на Луне

Одна из самых востребованных стадионных групп мира Coldplay выпустила свой новый альбом «Moon Music» в соавторстве с шведским продюсером Максом Мартином. Результатом стала эклектичная запись, скорее забавная и уютная, нежели полностью идеологически осознанная, считает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помимо политических взглядов и сентиментальности, лидер Coldplay Крис Мартин демонстрирует еще и самоиронию

Фото: AP Помимо политических взглядов и сентиментальности, лидер Coldplay Крис Мартин демонстрирует еще и самоиронию

Фото: AP

Выход «Moon Music» англичане Coldplay анонсировали в середине июня и через несколько дней выпустили клип на первый сингл «feelslikeimfallinginlove». В песне и клипе были все составные части бренда Coldplay: стадионный масштаб (видео снимали в афинском Одеоне Герода Аттика), синхронно светящиеся браслеты у зрителей, саундпродакшен одновременно в стиле Брайана Ино времен «Joshua Tree» U2 c его «летящими» гитарами и Макса Мартина с его безупречным поп-чутьем. В кадре демонстративным образом были люди разных цветов кожи, а текст песни транслировался не только голосом солиста Криса Мартина, но и руками многочисленных сурдопереводчиков.

Материализация вселенской доброты — то, чем Coldplay занимаются без выходных. В последних двух альбомах доброта группы в буквальном смысле вселенская. Альбом 2021 года «Music of the Spheres» был посвящен движению планет и музыке сфер. Для реализации этой идеи группе понадобился не только старый шведский приятель Макс Мартин, но и k-pop-группа BTS, которая обеспечила «коннект» с совсем юной аудиторией. В продолжении «Музыки сфер», получившем название «Moon Music», группа сфокусировалась на образе Луны, который обыгрывается в различных версиях дизайна альбома. В этот раз у группы не было задачи привести в студию самых популярных звезд момента. Важнее было продемонстрировать единство всех рас и национальностей.

В песне «We Pray», которая стала вторым синглом «Moon Music», задействованы темнокожая исполнительница рэпа из Лондона Литтл Симз, нигериец Бурна Бой, аргентинка Тини и певица Элианна, артистка идеальных по нынешним временам кровей — дочь чилийца и палестинки, рожденная в Назарете. Coldplay давно поддерживают Палестину, и было бы странно, если бы в этой песне вдруг нашлось место для кого-то из многочисленных израильских талантов.

Композиция, в которой в полной мере раскрывается талант поп-хитмейкера Макса Мартина, при этом является вполне политическим высказыванием его однофамильца Криса. «We Pray» построена на образе из вирусного хита иранского автора-исполнителя Шервина Хаджипура «Baraye». Два года назад он был арестован иранскими властями, его отпустили только после того, как он убрал «Baraye» из соцсетей и дистанцировался от ее популярности. Тем не менее в 2023 году Хаджипур получил Grammy в специальной номинации «Лучшая песня об изменениях в обществе». В марте 2024 года Хаджипур был осужден на четыре года тюремного заключения за «призывы к беспорядкам, нарушающим национальную безопасность». В сентябре его помиловали.

«We Pray» — это не только молитва Криса Мартина о мире и справедливости, но и рассказ о том, что песня даже в нынешние циничные времена может влиять на общество. При этом сама музыкальная форма, которую выбрали Coldplay вместе с продюсером альбома, далека от устоявшихся представлений о «песнях протеста». Это поп-хит, в который авторы умудрились впихнуть и арабскую мелодику, и африканские ритмы, и рэп, и распевный финал, который совершенно неожиданно отсылает к постсоветской поп-музыке 2000-х. Такое впечатление, что в поисках вишенки для этого торта Макс Мартин позвонил Игорю Крутому (их дети, к слову, ходили вместе в школу) и тот выслал ему что-то из архивов «Фабрики звезд» или «Новой волны».

В новом альбоме Coldplay можно найти отголоски самых неожиданных музык, причем ассоциации в первую очередь возникнут у слушателей старшего поколения. Песня «iAAM» — это одновременно и английский стадионный рок, и какое-то итальянское ретро-эхо. Как будто основную аранжировку делал искусственный интеллект, а блеск Макс Мартин наводил, слушая Ricchi e Poveri. Ничего удивительного — в последнем альбоме Imagine Dragons, например, из всех щелей лезут Backstreet Boys.

В «All My Love» Крис Мартин, сам прекрасный мелодист, откровенно «косплеит» Пола Маккартни и Билли Джоэла, создавая клишированную фортепианную поп-балладу, которая должна, говоря словами Юрия Шевчука, наполнить небо добротой. Финальная песня «One World» сообщает о том, что у нас есть только один мир, а в финале всего — любовь. Она буквально заливает ушные раковины синтезаторным сиропом еще одного друга Палестины — Брайана Ино. А последние три ее минуты — это какой-то необязательный, нарочито приторный вальсок, говорящий о том, что с самоиронией у Криса Мартина все в порядке.

Тщательно спродюсированные поп-хиты в новом альбоме Coldplay купаются в эмбиентных «саундскейпах», а идеи всеобщей дружбы и любви соседствуют с историями ближневосточного активизма. Сама пластинка печатается на специальных эко-CD, на 90% состоящих из перерабатываемых материалов, но на клип «feelslikeimfallinginlove» тратится $3 млн, что делает его одним из самых дорогих музыкальных видео в истории (и вряд ли такое возможно снять, не оставляя жирный «углеродный след»). Свою волшебную сказку Крис Мартин рисует самыми лучшими, самыми дорогими и порой совсем не сочетаемыми красками, следуя своему давнему девизу: «Почему не попытаться стать Эйнштейном, даже если попытка обречена на провал?»