Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эйнштейн на Луне

Вышел десятый альбом Coldplay

Одна из самых востребованных стадионных групп мира Coldplay выпустила свой новый альбом «Moon Music» в соавторстве с шведским продюсером Максом Мартином. Результатом стала эклектичная запись, скорее забавная и уютная, нежели полностью идеологически осознанная, считает Игорь Гаврилов.

Помимо политических взглядов и сентиментальности, лидер Coldplay Крис Мартин демонстрирует еще и самоиронию

Помимо политических взглядов и сентиментальности, лидер Coldplay Крис Мартин демонстрирует еще и самоиронию

Фото: AP

Помимо политических взглядов и сентиментальности, лидер Coldplay Крис Мартин демонстрирует еще и самоиронию

Фото: AP

Выход «Moon Music» англичане Coldplay анонсировали в середине июня и через несколько дней выпустили клип на первый сингл «feelslikeimfallinginlove». В песне и клипе были все составные части бренда Coldplay: стадионный масштаб (видео снимали в афинском Одеоне Герода Аттика), синхронно светящиеся браслеты у зрителей, саундпродакшен одновременно в стиле Брайана Ино времен «Joshua Tree» U2 c его «летящими» гитарами и Макса Мартина с его безупречным поп-чутьем. В кадре демонстративным образом были люди разных цветов кожи, а текст песни транслировался не только голосом солиста Криса Мартина, но и руками многочисленных сурдопереводчиков.

Материализация вселенской доброты — то, чем Coldplay занимаются без выходных. В последних двух альбомах доброта группы в буквальном смысле вселенская. Альбом 2021 года «Music of the Spheres» был посвящен движению планет и музыке сфер. Для реализации этой идеи группе понадобился не только старый шведский приятель Макс Мартин, но и k-pop-группа BTS, которая обеспечила «коннект» с совсем юной аудиторией. В продолжении «Музыки сфер», получившем название «Moon Music», группа сфокусировалась на образе Луны, который обыгрывается в различных версиях дизайна альбома. В этот раз у группы не было задачи привести в студию самых популярных звезд момента. Важнее было продемонстрировать единство всех рас и национальностей.

В песне «We Pray», которая стала вторым синглом «Moon Music», задействованы темнокожая исполнительница рэпа из Лондона Литтл Симз, нигериец Бурна Бой, аргентинка Тини и певица Элианна, артистка идеальных по нынешним временам кровей — дочь чилийца и палестинки, рожденная в Назарете. Coldplay давно поддерживают Палестину, и было бы странно, если бы в этой песне вдруг нашлось место для кого-то из многочисленных израильских талантов.

Композиция, в которой в полной мере раскрывается талант поп-хитмейкера Макса Мартина, при этом является вполне политическим высказыванием его однофамильца Криса. «We Pray» построена на образе из вирусного хита иранского автора-исполнителя Шервина Хаджипура «Baraye». Два года назад он был арестован иранскими властями, его отпустили только после того, как он убрал «Baraye» из соцсетей и дистанцировался от ее популярности. Тем не менее в 2023 году Хаджипур получил Grammy в специальной номинации «Лучшая песня об изменениях в обществе». В марте 2024 года Хаджипур был осужден на четыре года тюремного заключения за «призывы к беспорядкам, нарушающим национальную безопасность». В сентябре его помиловали.

«We Pray» — это не только молитва Криса Мартина о мире и справедливости, но и рассказ о том, что песня даже в нынешние циничные времена может влиять на общество. При этом сама музыкальная форма, которую выбрали Coldplay вместе с продюсером альбома, далека от устоявшихся представлений о «песнях протеста». Это поп-хит, в который авторы умудрились впихнуть и арабскую мелодику, и африканские ритмы, и рэп, и распевный финал, который совершенно неожиданно отсылает к постсоветской поп-музыке 2000-х. Такое впечатление, что в поисках вишенки для этого торта Макс Мартин позвонил Игорю Крутому (их дети, к слову, ходили вместе в школу) и тот выслал ему что-то из архивов «Фабрики звезд» или «Новой волны».

В новом альбоме Coldplay можно найти отголоски самых неожиданных музык, причем ассоциации в первую очередь возникнут у слушателей старшего поколения. Песня «iAAM» — это одновременно и английский стадионный рок, и какое-то итальянское ретро-эхо. Как будто основную аранжировку делал искусственный интеллект, а блеск Макс Мартин наводил, слушая Ricchi e Poveri. Ничего удивительного — в последнем альбоме Imagine Dragons, например, из всех щелей лезут Backstreet Boys.

В «All My Love» Крис Мартин, сам прекрасный мелодист, откровенно «косплеит» Пола Маккартни и Билли Джоэла, создавая клишированную фортепианную поп-балладу, которая должна, говоря словами Юрия Шевчука, наполнить небо добротой. Финальная песня «One World» сообщает о том, что у нас есть только один мир, а в финале всего — любовь. Она буквально заливает ушные раковины синтезаторным сиропом еще одного друга Палестины — Брайана Ино. А последние три ее минуты — это какой-то необязательный, нарочито приторный вальсок, говорящий о том, что с самоиронией у Криса Мартина все в порядке.

Тщательно спродюсированные поп-хиты в новом альбоме Coldplay купаются в эмбиентных «саундскейпах», а идеи всеобщей дружбы и любви соседствуют с историями ближневосточного активизма. Сама пластинка печатается на специальных эко-CD, на 90% состоящих из перерабатываемых материалов, но на клип «feelslikeimfallinginlove» тратится $3 млн, что делает его одним из самых дорогих музыкальных видео в истории (и вряд ли такое возможно снять, не оставляя жирный «углеродный след»). Свою волшебную сказку Крис Мартин рисует самыми лучшими, самыми дорогими и порой совсем не сочетаемыми красками, следуя своему давнему девизу: «Почему не попытаться стать Эйнштейном, даже если попытка обречена на провал?»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...