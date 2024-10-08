Россияне установили рекорд по турпотоку в Анапу

За девять месяцев 2024 года в Анапе отдохнули 4,3 млн человек, что на 200 тыс. туристов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в мэрии курорта. По прогнозам, в 2024 году турпоток составит 5,5 млн человек с ростом 12,5% к 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Высокий сезон остался позади, но бархатный еще продолжается. Спрос на отдых осенью остается высоким: в октябре загрузка курортного сектора составляет порядка 75%. Впереди популярный проект “Зимуй в Анапе”, который продлится с 15 декабря до 19 января. Город украсят тематическая иллюминация и фотозоны, каждый день будут проходить бесплатные мероприятия, а также выставки и ярмарки»,— отмечается в сообщении властей Анапы.

По данным мэрии, за год в Анапе на десять увеличилось количество объектов, работающих по системе «все включено» и «ультра все включено», сейчас таких средств размещения 68, и по этому показателю Анапа также является рекордсменом в Краснодарском крае.

Продолжает развиваться детский отдых: в прошлом году открылся детский оздоровительный лагерь «Юбилейный», в этом году заработала детская здравница «Аврора» и возобновили деятельность после перерыва лагеря «Сибур-Юг» и «Буревестник». Всего в летнюю кампанию в Анапе работали 23 детские здравницы и два детских санатория. В них отдохнули и оздоровились около 100 тыс. ребят из разных регионов России, в том числе курорт встретил более 3 тыс. детей из ДНР, ЛНР и Запорожья. В октябре в Анапе продолжают отдыхать более 2 тыс. детей.

Как отметили в мэрии, для туристов и жителей Анапы в этом году открыли новые общественные пространства: парк Крещения Руси и первая очередь крупнейшего Черноморского парка. Кроме того, преобразились после реконструкции Театральная площадь и парк в поселке Виноградном.

Наталья Решетняк