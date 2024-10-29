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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня день рождения у председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ее поздравляет декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор Александр Аузан:

— Уважаемая Эльвира Сахипзадовна, дорогая Эля! В день твоего рождения хочу высказать уважение и любовь твоей альма-матер, твоего родного экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Ученица Евгения Григорьевича Ясина, всеми нами любимого, ты выбрала не путь науки, а другой, не менее трудный путь — государственного управления. Нелегко приходилось тебе и в роли министра экономики, и помощника президента по экономическим вопросам. Но истинное твое предназначение раскрылось, когда ты возглавила Центральный банк Российской Федерации. За эти чрезвычайно трудные годы ты проявила и великую женственность — когда весь бизнес-мир следит за тем, какая у тебя брошка. И необычайное мужество — когда тебе нужно удерживать продуманную тобой и твоей командой позицию, держаться курса, несмотря на критику, дожидаясь признания того, что этот курс является правильным. Такое, несомненно, произойдет. С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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