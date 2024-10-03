В YouTube TV стала доступна поддержка фонового воспроизведения

Видеосервис YouTube начал тестировать в приложении YouTube TV для iOS и Android функцию фонового воспроизведения. Пользователи смогут продолжать слушать ролики даже после блокировки смартфона или планшета, а также после выхода из программы.

Ранее аналогичная функция на YouTube была доступна для подписчиков YouTube Premium, однако в платном YouTube TV функционал не поддерживался. В компании планируют предоставить всем пользователям доступ к новой функции в течение нескольких недель.

Ранее YouTube внедрил на платформе новый тип рекламы — она будет транслироваться при постановке видео на паузу. Также на сервисе появилась новая функция родительского контроля, благодаря которой родители смогут подключаться к аккаунту подростка, не просматривая сам контент.

Евгений Федуненко