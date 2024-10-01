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В Самарской области установлены погодные рекорды

В понедельник, 30 сентября, в семи населенных пунктах Самарской области зафиксированы погодные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Жарче всего было в Большой Глушице, где столбик термометра поднялся до отметки +26,6°С. Это на 0,9°С выше предыдущего температурного максимума для этого дня, зафиксированного в 1936 и 1974 годах. В Тольятти, поселке Авангард Нефтегорского района и метеостанции Аглос в Волжском районе воздух прогрелся до +26,2°С, что стало новым рекордом. Абсолютный температурный максимум еще зарегистрирован в райцентрах Клявлино и Челно-Вершины, а также в Новодевичьем Шигонского района.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в регионе продлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств по 10 октября 2024 года.

Андрей Сазонов

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