«Ъ» уполномочен заявить

20 и 29 сентября Telegram-канал «Рыбарь» (1,3 млн подписчиков) и одноименный сайт rybar.ru опубликовали анонимные статьи, посвященные специальному корреспонденту «Ъ» Елене Черненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Черненко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Елена Черненко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Мне не до конца удалось уяснить содержание обеих публикаций, поскольку когда некоторые авторы Telegram пытаются написать что-то длиннее 15 строк, то смысл этого текста понять затруднительно.

Однако обе статьи носят тревожный характер, и эта тревожность анонимного автора передается читателю. При попытке разобраться в сути претензий становится ясно, что автор делает акцент на контактах журналиста отдела международной политики с дипломатами и экспертами, представителями международных организаций, а также «активном взаимодействии с различными европейскими и американскими высшими образовательными учреждениями». В целом тексты анонимного автора выдержаны в классическом жанре доноса.

Признавая заслуги канала «Рыбарь» в освещении СВО, хочу пояснить его анонимным авторам некоторые азы как журналистской, так и оперативной работы.

Работа журналиста — общаться со спикерами, пресс-службами, ньюсмейкерами, экспертами, источниками и т. д. С единственной целью — выдать интересную заметку. Поэтому писать «Елена Черненко общается с людьми из британского посольства» — все равно что упрекать сотрудников отдела происшествий «Ъ» в общении с полицейскими, прокурорами, адвокатами и криминальными авторитетами. Или возмущаться контактами журналистов отдела телекоммуникаций в IT-компаниях. Или, наконец, подозревать журналистов «Рыбаря» в участии в вооруженном мятеже на основании их знакомства с бойцами и командирами ЧВК «Вагнер».

Работа разведчика (или шпиона) также заключается в сборе информации, в том числе путем открытого общения с дипломатами, журналистами, экспертами и т. д. с целью написать интересный оперативный отчет. Далеко не все из таких источников являются агентами, а чаще всего они даже не подозревают, что общались с разведчиком (или шпионом).

Чем ярче и осведомленнее журналист — тем больше желающих пообщаться с ним (в том числе и среди представителей разведсообществ). А Елена Черненко — очень яркий, осведомленный, профессиональный и умный журналист. Занимающий при этом вполне патриотическую позицию. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно почитать ее статьи.

Я уверен в человеческих и творческих качествах Елены, у меня нет сомнений в ее честности и правоте.

«Ъ» всегда строго спрашивает со своих сотрудников. Однако он также жестко отстаивает их права. Поэтому мы будем защищать честное имя и профессиональное достоинство нашего сотрудника и товарища Елены Черненко всеми законными способами.

Главный редактор газеты «Коммерсантъ», шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Михаил Лукин