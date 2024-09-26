Госдума корректирует форму отчетности управляющих компаний в домах

Госдума приняла в первом чтении проект поправок к Жилищному кодексу РФ, которые обязывают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК в многоквартирных домах размещать годовые отчеты в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Такой законопроект в Госдуму в июне 2024 года внесла группа из 12 депутатов (все — ЕР), включая главу и зампреда парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова и Светлану Разворотневу. В пояснительной записке депутаты объясняют, что после ввода ГИС ЖКХ в эксплуатацию в 2016 году утратило силу правительственное постановление, устанавливающее форму отчетности управляющих компаний в многоквартирных домах. В итоге гражданам, «не обладающим специальными знаниями», сложно «составить объективное представление о характере, стоимости и качестве выполненных работ» в своих домах, говорится в записке. Законопроект «устраняет правовые пробелы», обязуя управляющие компании, ТСЖ и ЖСК публиковать ежегодные отчеты о проделанных работах в многоквартирных домах по форме, которую утвердил Минстрой РФ, добавляют депутаты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что принятие проекта позволит «сделать деятельность управляющих компаний прозрачнее, а их отчеты — максимально публичными». «Скрывать обязательные сведения уже не получится, а значит, гражданам станет проще контролировать, на что потрачены их средства»,— счел спикер.

Александр Воронов