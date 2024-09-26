17,38 триллиона рублей составил сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) компаний РФ в январе—июле 2024 года, сообщил Росстат. Это на 6,3% меньше, чем было по результатам первых семи месяцев 2023 года (18,54 трлн руб.). Финрезультат к сопоставимому периоду снизился второй месяц подряд, по итогам полугодия сокращение составило 5,8%. Снижение происходит как из-за падения прибыли предприятий, так и из-за высокой базы прошлого года. Финрезультат в 2023-м заметно рос именно во второй половине года и по его итогам прибавил 35,2%. По итогам семи месяцев 2024-го самый значительный финрезультат зафиксирован в сфере обрабатывающих производств (5,47 трлн руб., минус 4,1%).

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