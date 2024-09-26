Командировку приравняли к побегу

Басманный суд Москвы продлил до 3 декабря срок ареста бывшего гендиректора подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антона Филатова в рамках дела о хищениях средств рухнувшего в 2016 году банка «Интеркоммерц». Деятельность ООО курировал в том числе экс-замминистра обороны Тимур Иванов, сам находящийся сейчас под следствием. Господин Филатов пять месяцев пробыл под домашним арестом, еще пять лет находился под подпиской о невыезде, пока в апреле этого года не был задержан по прилете из Шанхая в Москву прямо в салоне самолета. Доводы обвиняемого и его защиты о том, что бизнесмен за восемь лет расследования ни разу не попытался скрыться и с разрешения СКР свыше 20 раз побывал в командировках в России и за рубежом, не помогли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антона Филатова взяли после серии командировок, из которых он непременно возвращался

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Антона Филатова взяли после серии командировок, из которых он непременно возвращался

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На рассмотрение ходатайства ГСУ СКР о продлении меры пресечения бывшему подчиненному экс-замминистра обороны Тимура Иванова Антону Филатову приехали несколько близких родственников и друзей. Все они были убеждены в невиновности фигуранта, отмечая, что он всегда «трудился на благо Родины» и «работал за идею».

На заседании стало известно, что его дело никак не связано с делом уличенного в коррупции военачальника, хотя заключили Антона Филатова под стражу 26 апреля, на следующий день после ареста Тимура Иванова.

Отправной же точкой стало возбужденное СКР еще 30 марта 2016 года дело бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского и неустановленных лиц по факту хищения 3,9 млрд руб. По версии СКР, незадолго до отзыва у банка лицензий господин Бугаевский и его соучастники списали на счета подконтрольных им и неким «не установленным следствием лицам» и компаниям €45 млн (около 3,9 млрд руб.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Фигурантами этого дела стали несколько человек, в том числе уехавший в Чехию банкир, которого заочно обвинили в мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) и арестовали. Однако в августе 2019 года его отказались выдать Москве.

А спустя два года, 7 сентября 2018 года, с основным делом соединили новое, фигурантам которого и стал Антон Филатов. Ему инкриминировали пособничество в растрате в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств банка «Интеркоммерц».

По сведениям “Ъ”, предъявленное бизнесмену обвинение связано с выводом в 2015 году части средств банка на счета некой иностранной компании. Годом ранее ООО «Оборонлогистика», которое тогда возглавлял Филатов, произвело у этой фирмы, имевшей счет в «Интеркоммерце», закупки в интересах Минобороны. С самого начала господин Филатов отрицал, что имел отношения к каким-либо махинациям, утверждая, что его компания всего лишь являлась клиентом банка. На протяжении пяти месяцев — с ноября 2018 по апрель 2019 года — он находился под домашним арестом, после чего его перевели под подписку о невыезде. Арестован же бизнесмен был только 26 апреля 2024 года, поскольку следствие сочло, что он нарушил ранее избранную ему меру пресечения, выехав в Шанхай. Его задержали в аэропорту Шереметьево прямо в салоне самолета, который прилетел из Китая.

Ходатайствуя о продлении обвиняемому ареста, представитель СКР заявила, что следствию требуется время для того, чтобы установить и допросить свидетелей из числа сотрудников банка «Интеркоммерц», получить ответы на ранее направленные запросы и поручения, а также дождаться выводов назначенных по делу экспертиз. Невозможность изменения фигуранту меры пресечения на более мягкую она мотивировала тем, что тот может скрыться или помешать расследованию.

Следователя поддержал прокурор, который назвал просьбу СКР «законной и обоснованной», заметив, что дело представляет особую сложность и господин Филатов обвиняется в тяжком преступлении. В случае же освобождения он, в частности, может сообщить объявленным в розыск соучастникам «о ходе расследования и объеме выполненных следственных действий», сказал прокурор.

В свою очередь сам обвиняемый и его адвокат Вячеслав Тимофеенко заверили, что господин Филатов не нарушал подписку о невыезде, а само расследование возбужденного восемь лет назад дела было сильно затянуто.

В ходе слушания господин Филатов коснулся обстоятельств своего задержания. «Следователь говорит, что я скрылся. Но это не соответствует действительности,— заявил он.— Пять лет я находился под подпиской о невыезде, и за это время следователь отпускал меня в командировки, в том числе за границу, более 20 раз». По словам господина Филатова, так было и в последний раз, когда следователь выдал ему письменное разрешение на поездку в Шанхай. По словам фигуранта, накануне задержания, 25 апреля, руководитель следственной группы позвонил ему и просил по возвращении из командировки «зайти к нему». Однако, как стало известно впоследствии, той же датой он выписал господину Филатову повестку, предписав явиться в СКР утром 26 апреля. В тот же день господина Филатова объявили в розыск, после чего задержали в аэропорту и сразу же арестовали.

Обвиняемый заметил, что затянувшееся на восемь с половиной лет расследование ведется «крайне медленно», а за пять месяцев его пребывания в СИЗО следователь допросил его лишь раз. Сменившие его затем два других руководителя следственной группы «также не проявили желания» с ним увидеться.

Адвокат господина Филатова передал суду нотариально заверенный протокол осмотра мобильного телефона обвиняемого, содержащий его переписку со следователем. В ней, по словам господина Тимофеенко, следователь начиная с 2022 года разрешал его подзащитному регулярные выезды в служебные командировки в Китай, а также примерно в десять других стран. Защитник также предал суду документы о том, что поездка господина Филатова с 16 по 26 апреля в Шанхай была именно служебной.

Адвокат обратил внимание на то, что СКР еще в 2019 году пытался направить дело господина Филатова в суд. Однако тогдашний первый замгенпрокурора Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение.

«Он пришел к выводу, что вина Филатова не доказана, и вернул дело следователю, посоветовав допросить свидетелей и указав на необходимость проведения финансово-экономической экспертизы»,— сказал адвокат. Он отметил, что две экспертизы по делу (судебная бухгалтерская и оценочная судебная экспертиза) были назначены лишь в июле этого года, через три месяца после ареста его подзащитного. За пять же прошедших месяцев следователи допросили, с их слов, всего «пять или семь свидетелей», которых «искали с 2016 года».

Защитник просил ходатайство следствия отклонить, назвал подписку «оптимальной» мерой пресечения. Также в качестве альтернативы он предложил домашний арест.

Сам господин Филатов высказал мнение, что в его лице следствие «ищет козла отпущения», так как основные «фигуранты-банкиры бежали за рубеж и в их выдаче отказали». Он назвал ходатайство СКР «крайне несправедливым», добавив, что у него на иждивении находится 87-летняя больная мать, которая требует ухода.

«Это дело нетипичное. Пять лет меня держали на подписке, и дело медленно умирало. Сейчас вдруг резко потребовалось меня заключить под стражу, и даже после этого никто (из следователей.— «Ъ») не хочет со мной работать, а хочет создать какую-то отчетность!» — возмутился обвиняемый. Стоит отметить, что десятилетний срок давности по его делу истекает в 2025 году.

Однако, пробыв в совещательной комнате 20 минут, судья Елена Ленская оставила господина Филатова в СИЗО до 3 декабря. Защита обжалует это решение.

Мария Локотецкая