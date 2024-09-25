BI: судно-заправщик ВМС США столкнулось с неизвестным объектом в Аравийском море

Перевозящее топливо судно ВМС США USNS Big Horn столкнулось с неким объектом в Аравийском море, сообщил Business Insider анонимный представитель американского военного ведомства. По его словам, судно получило повреждения, однако, во что именно оно врезалось, пока неизвестно. Экипаж не пострадал.

Big Horn — топливозаправщик класса Henry J. Kaiser (были введены в эксплуатацию в 1980-х годах). Его цель — снабжать топливом другие военные суда, находясь в море. Сейчас Big Horn входит в ударную группу авианосца Abraham Lincoln, развернутую на Ближнем Востоке, и является единственным заправщиком в регионе.

Днем 24 сентября издание gCaptain писало, что USNS Big Horn село на мель и было частично затоплено возле берегов Омана. Из-за этого ударная группа авианосца Abraham Lincoln осталась без основного источника топлива, отмечало gCaptain. Источник в ВМС США сообщил изданию, что Big Horn стоит на якоре возле Омана, ожидая завершения оценки ущерба.

Источники издания USNI News в ВМС США утверждают, что судно получило повреждения в результате операции 5-го флота США 23 сентября.