Миллиардер индийского происхождения построит железнодорожный терминал в Перми

Президент группы компании «Фармасинтез» (крупнейший поставщик лекарств по госзаказу) Викрам Пуния зарегистрировал в Прикамье ООО «Железнодорожный терминал «Пермь» (ЖДТ). Компания с уставным капиталом 100 млн руб. зарегистрирована в поселке Юго-Камский Пермского муниципального округа. Директором компании указан бывший сотрудник минтранса Пермского края Андрей Постников. Сейчас, по данным открытых источников, он занимает должность начальника отдела по работе с резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь». Собеседник “Ъ”, близкий к краевым властям, подтверждает, что компания действительно собирается строить терминал в ОЭЗ, но проект пока «находится в начальной стадии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», ЖДТ намерен построить на территории особой экономической зоны «Пермь» универсальный железнодорожный терминал, основной специализацией которого может быть работа с импортными контейнерными грузами.

Викрам Пуния — уроженец Индии, с начала 90-х годов он занимается бизнесом в России. По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас он является совладельцем 14 компаний, которые работают в области фармацевтики, продаж, девелопмента и полиграфии. Состояние Викрама Пуния, по подсчетам Forbes, превышает $1 млрд.