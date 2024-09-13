Во второй очереди ТРЦ «СБС» будет построен водноспортивный комплекс с аквапарком

На месте недействующего завода «Чайка» планируется строительство водноспортивного комплекса с крытым аквапарком, который станет продолжением первого в регионе развлекательного центра «СБС», рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании. Сейчас ведутся демонтажные работы корпусов с обязательным сохранением объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «СБС», пресс-служба СБС Фото: пресс-служба «СБС», пресс-служба СБС

Водноспортивный комплекс будет включать в себя аквапарк с горками и бассейнами для разных возрастов, банный комплекс и фитнес-центр. Для парковки гостей предусмотрен многоуровневый паркинг. Пропускная способность аквапарка составляет более чем 3 тыс. человек в сутки, фитнес-центра – более 700 человек.

«Расположенные на территории бывшего завода ‘Чайка” объекты культурного наследия будут сохранены. Работа по их сохранению ведется при участии научных специалистов и искусствоведов Краснодарского края. В частности, к таким объектам относятся место, где в 1960 году была выпущена первая продукция завода “Чайка”, и несколько мозаичных панно, украшавших фасад предприятия. Фрески планируется перенести в парковую зону и реставрировать»,— рассказали в ТРЦ «СБС».

Производственные линии завода «Чайка» в Краснодаре прекратили свою работу в 2019 году. Все производство было перенесено в Белореченский район. Причина остановки по данным городских СМИ – невозможность конкурировать с аналогичными предложениями на рынке, недостаточная эксплуатация, а также несвоевременное проведение текущего ремонта и модернизации производственных мощностей. После 2019 года цеха бывшего завода «Чайка пустовали, практически превратившись в деградирующую территорию. Выбор использования площадки под строительство водноспортивного комплекса обусловлен отсутствием подобных сооружений в краевой столице.

Татьяна Ручкина