В Башкирии возбуждено уголовное дело о подлоге в службе судебных приставов

По материалам Белорецкой межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ) в службе судебных приставов, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По материалам дела, в производстве Белорецкого межрайонного отдела службы судебных приставов находились материалы об обязании ООО «Старатель», ранее добывавшего строительный камень в Инзерском лесничестве, рекультивировать земельный участок площадью 2 га. Как показала выездная проверка надзорного ведомства, на лесном участке восстановительные работы не провели. Несмотря на это, должностные лица территориального отдела службы судебных приставов вынесли постановление об окончании производства в связи с фактическим исполнением решения суда.

Майя Иванова