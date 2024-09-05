«Золотой мяч» передадут дальше

Обнародованный список 30 претендентов на самый престижный индивидуальный футбольный приз — «Золотой мяч» — обозначил что-то очень похожее на конец целой эпохи. В нем впервые с 2003 года не оказалось ни одной из двух ярчайших звезд века — ни вплотную приблизившегося к 40-летию португальца Криштиану Роналду, ни даже получившего награду в прошлом году аргентинца Лионеля Месси. Основными же претендентами на нее стали те, кто, когда легенды начинали профессиональную карьеру, либо был еще ребенком, либо вообще не родился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году в списке претендентов на «Золотой мяч» не оказалось ни Криштиану Роналду (слева), ни Лионеля Месси (справа)

Фото: Hussein Malla / AP В этом году в списке претендентов на «Золотой мяч» не оказалось ни Криштиану Роналду (слева), ни Лионеля Месси (справа)

Фото: Hussein Malla / AP

Французское издание France Football опубликовало окончательный список из 30 номинантов на наиболее престижный в футболе индивидуальный приз — «Золотой мяч», обладатель которого ежегодно определяется по итогам опроса, проводимого изданием. В этом году победителя конкурса назовут 28 октября, учтя впечатление от игры претендентов в течение минувшего сезона, то есть с середины лета 2023 года до середины лета 2024-го. Но даже их расширенный список превратился в громкое событие по вполне объяснимой причине. По сути, он зафиксировал конец целой эпохи в футболе.

В списке впервые за два десятилетия с лишним не оказалось ни одной из двух главных футбольных звезд века, двух главных лиц вида — ни аргентинца Лионеля Месси, ни португальца Криштиану Роналду.

В последний раз такое случилось в 2003 году. Роналду тогда был бурно прогрессирующим 18-летним талантом, стремительно врывающимся в топовую категорию, а вундеркинд Месси в свои 16 лет, незадолго до того, как трофей вручили чеху Павлу Недведу из «Ювентуса», только что дебютировал в основе «Барселоны». На следующий год перешедшего из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» Роналду уже включили в лонг-лист претендентов на «Золотой мяч», а вскоре к нему присоединился и Месси. В конце концов возникло то, что некоторые издания стали называть «дуополией».

После 2003 года еще четырежды ни Криштиану Роналду, ни Лионелю Месси «Золотой мяч» не доставался. Но с 2008 года, когда португалец наконец победил в опросе, они фактически доминировали в конкурсе. За прошедшие с тех пор полтора десятка лет было лишь два случая, когда награда доставалась не кому-то из них. В 2018 году участники опроса поставили на первое место за подвиги на российском чемпионате мира хорвата Луку Модрича, в 2022-м за феноменальную результативность и эффективность, прежде всего в play-off Лиги чемпионов,— француза Карима Бензема. При этом все-таки из верхней части сформированной респондентами классификации Роналду с Месси и в моменты триумфов Модрича с Бензема не выпадали. В общей сложности на двоих за этот период легенды выиграли 13 «Золотых мячей». Пять из них на счету Криштиану Роналду, восемь — цифра, похожая на вечный рекорд,— Лионеля Месси.

На самом деле приближение конца эпохи можно было почувствовать еще год назад, когда мимо списка номинантов пролетел Криштиану Роналду.

Оказалось, на респондентов опроса — футбольных обозревателей — не произвели большого впечатления его снайперские достижения в Саудовской Аравии, куда в клуб «Аль-Иттихад» на закате карьеры (в феврале ему исполнится 40 лет) отправился играть португалец. Предпочтение они отдавали тем, кто блистает в ведущих европейских лигах и Лиге чемпионов, а также на крупнейших турнирах для национальных сборных.

Как раз такому турниру, несомненно, принадлежала решающая роль в восьмой победе в борьбе за «Золотой мяч» Лионеля Месси. Речь о состоявшемся на излете 2022 года чемпионате мира в Катаре. Его золото аргентинцы взяли в первую очередь благодаря фантастической игре своего лидера, которому уже 37 лет.

Претенденты на «Золотой мяч» Джуд Беллингем (Англия, «Реал»),

Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»),

Фил Фоден (Англия, «Манчестер Сити»),

Федерико Вальверде (Уругвай; «Реал»),

Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»),

Нико Уильямс (Испания, «Атлетик»),

Гранит Джака (Швейцария, «Байер»),

Тони Кроос (Германия, «Реал»),

Винисиус (Бразилия, «Реал»),

Дани Ольмо (Испания, «Барселона»),

Флориан Вирц (Германия, «Байер»),

Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»),

Матс Хуммельс (Германия, «Рома»),

Родри (Испания, «Манчестер Сити»),

Гарри Кейн (Англия, «Бавария»),

Деклан Райс (Англия, «Арсенал»),

Витинья (Португалия, ПСЖ),

Коул Палмер (Англия, «Челси»),

Дани Карвахаль (Испания, «Реал»),

Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»),

Букайо Сака (Англия, «Арсенал»),

Хакан Чальханоглу (Турция, «Интер»),

Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»),

Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»),

Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»),

Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»),

Тони Рюдигер (Германия, «Реал»),

Алехандро Гримальдо (Испания, «Байер»).

Тот факт, что Криштиану Роналду и сейчас очутился вне тридцатки номинантов, точно не является неожиданностью. Неплохо играя в Саудовской Аравии, он в первой половине лета бледно выглядел в составе сборной Португалии на чемпионате Европы в Германии — исключительно важном в плане оценки общего уровня успешности игрока в сезоне турнире. Португальцы с трудом добрались до четвертьфинала, в котором по пенальти уступили французам, а Роналду в пяти матчах первенства остался без забитых голов.

С Лионелем Мессии история чуть сложнее. Параллельно с чемпионатом Европы проходил Кубок Америки, и на нем сборная Аргентины завоевала золото. Правда, Месси играл в США не так ярко, как в Катаре, а в финале против колумбийцев покинул поле из-за травмы в середине второго тайма. При этом невозможно не обратить внимание на тот факт, что предыдущий сезон был для него первым, который он, как и Роналду, отыграл вне Европы. Летом 2023 года выдающийся аргентинец отправился в США, в команду «Интер Майами». В ней он уже побил целый ряд клубных рекордов, но американский чемпионат даже после появления в нем Месси не подобрался близко к чемпионатам европейской «большой пятерки» с точки зрения интереса к нему.

В отсутствие Лионеля Месси и Криштиану Роналду в основные претенденты на «Золотой мяч» выбились те, кто сверкал в Лиге чемпионов и на европейском первенстве.

Все это игроки новой генерации. Когда легенды начинали свою профессиональную карьеру, они либо были маленькими детьми, либо еще вообще не успели родиться. Так, Ladbrokes считает фаворитами нынешнего конкурса 24-летнего бразильца Винисиуса, его 21-летнего английского одноклубника Джуда Беллингема, 28-летнего испанца Родри из «Манчестер Сити» (на фоне остальных он смотрится настоящим ветераном) и даже его 17-летнего партнера по сборной из «Барселоны» Ламина Ямаля.

Алексей Доспехов