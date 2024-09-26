Сегодня исполняется 59 лет председателю совета директоров ПАО «Северсталь» Алексею Мордашову

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Мордашов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Большого театра, художественный руководитель—директор Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев:

— Уважаемый Алексей Александрович! Ваш профессионализм и активная жизненная позиция вызывают уважение у всех, кто Вас окружает. Благодаря Вашему талантливому управлению компании, которые Вы возглавляете, неизменно развиваются и способствуют укреплению экономического потенциала нашей страны. Особого внимания заслуживает Ваш значительный вклад в развитие российского искусства, в частности, поддержка Московского Пасхального фестиваля. Также выражаю искреннюю благодарность за многолетнюю поддержку проектов Большого и Мариинского театров. От души желаю Вам вдохновения, неиссякаемой энергии для дальнейшей плодотворной деятельности, крепкого здоровья, успехов и удачи! С днем рождения!

Сегодня исполняется 55 лет генеральному директору—председателю правления ОАО РЖД Олегу Белозёрову

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Олег Белозеров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор МГУ им. М. В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий:

— Глубокоуважаемый Олег Валентинович! Примите самые теплые поздравления с днем рождения! Нас связывают годы дружбы и разностороннего сотрудничества. Компания «Российские железные дороги» во главе с Вами делает особую ставку на развитие высоких технологий, в том числе квантовых коммуникаций. Наше университетское сообщество всегда готово к совместному поиску решений задач, которые стоят перед РЖД. Желаю успеха во всех начинаниях, новых свершений на благо страны, благополучия Вам и вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»