Перевозки пассажиров на СвЖД выросли за год на 3,5% до 3,3 млн человек

В августе с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 3,3 млн пассажиров, что на 3,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В августе число пассажиров на СвЖД составили 3,3 млн человек, что на 3,5% выше показателей августа 2023 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В августе число пассажиров на СвЖД составили 3,3 млн человек, что на 3,5% выше показателей августа 2023 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Из общего числа пассажиров 2,5 млн человек (+4,1% год к году) пользовались пригородным сообщением, 800 тыс. человек (+1,8%) — поездами дальнего следования. Пассажирооборот в августе вырос на 3% до 948 млн пасс. /км.

С начала года с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 22,6 млн человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 16,8 млн пассажиров (+5%), в дальнем следовании — 5,8 млн (+5,2%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2024 года вырос на 3,7% и составил 6 млрд пасс./км.

Анастасия Таначева