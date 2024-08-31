В Татарстане перед 1 сентября открыли 9 школ и 2 детских сада

В Татарстане 29 августа были открыты новые образовательные объекты — 9 школ и 2 детских сада. Об этом на совещании в Доме Правительства сказал раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Правительства.

По словам Рустама Минниханова, была проведена большая работа, включая капитальный ремонт 185 объектов: 21 детского сада, 51 школы, 94 пищеблоков, а также 4 ресурсных центров и 15 студенческих общежитий.

29 августа стало известно, что в Татарстане программа капитального ремонта школ идет с опережением графика.

Анар Зейналов