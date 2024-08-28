Суд обязал ТИК зарегистрировать семь кандидатов от КПРФ на муниципальных выборах

Уфимский районный суд обязал териториальную избирательную комиссию зарегистрировать семерых кандидатов КПРФ, выдвинутых в депутаты районного совета. Как рассказала «Ъ-Уфа» их представитель Яна Абубакирова, с исковым заявлением к районной ТИК обратились восемь кандидатов, однако одному из них — Ильдусу Ульмутаеву — было отказано в удовлетворении требований в связи с пропускам срока подачи документов для участия в выборах. Таким образом, статус зарегистрированных кандидатов могут получить Динар Ахметшин, Ильнур Аюпов, Сергей Меркулов, Рафаэль Рахимов, Вадим Файрузов, Рустам Хафизов и Ульфат Хужахметов.

Уфимское районное отделение КПРФ пыталось выдвинуть кандидатов на муниципальных выборах по всем 19 округам, однако ТИК отказалась заверить список партии и зарегистрировать уполномоченного на подачу документов. Позднее отказ был признан незаконным Верховным судом Башкирии, кассационная инстанция оставила решение в силе. Однако суды не стали обязывать избирательную комиссию зарегистрировать всех выдвиженцев.

Оставшиеся 11 кандидатов от КПРФ не подавали исковых заявлений о регистрации.

Идэль Гумеров