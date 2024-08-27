Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тбилиси установят памятник царю, заключившему союз с Россией в 1783 году

В Тбилиси будет установлен памятник царю Восточной Грузии Ираклию II, который в 1783 году заключил с Российской империей Георгиевский трактат о «вечном союзе между Грузией и Россией». Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Царь Восточной Грузии Ираклий II

Царь Восточной Грузии Ираклий II

Фото: Общественное достояние / Wikipedia

Царь Восточной Грузии Ираклий II

Фото: Общественное достояние / Wikipedia

«Ираклий II сохранил Грузии религиозную идентичность своей боеспособностью, правильными шагами во внешней политике и прагматизмом»,— подчеркнул градоначальник. Памятник планируют поставить в ближайшие месяцы, когда точно — не сообщается.

Господин Каладзе в своем выступлении назвал и главного противника установления памятника Ираклию II — «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили. «Они, конечно же, против всего традиционного и национального»,— утверждает.

ЕНД уже расценило инициативу властей как «очередной сигнал Москве по сдаче Грузии России сразу после парламентских выборов 26 октября». Согласно интерпретации оппозиции, в 1801 году, несколько лет спустя после заключения Георгиевского трактата, Санкт-Петербург «полностью упразднил грузинское царство и объявил о вхождении Грузии в состав Российской империи на правах обычной российской губернии». Партия Саакашвили убеждена, что ГМ вынашивает аналогичные планы и установка памятника «обманутому Россией царю Ираклию» — первый шаг в направлении аннулирования грузинской государственности.

О том, как власти Грузии хотят запретить крупнейшие оппозиционные партии, читайте в публикации «Ъ».

Георгий Двали, Тбилиси

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...