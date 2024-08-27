В Тбилиси установят памятник царю, заключившему союз с Россией в 1783 году

В Тбилиси будет установлен памятник царю Восточной Грузии Ираклию II, который в 1783 году заключил с Российской империей Георгиевский трактат о «вечном союзе между Грузией и Россией». Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Царь Восточной Грузии Ираклий II

Фото: Общественное достояние / Wikipedia Царь Восточной Грузии Ираклий II

Фото: Общественное достояние / Wikipedia

«Ираклий II сохранил Грузии религиозную идентичность своей боеспособностью, правильными шагами во внешней политике и прагматизмом»,— подчеркнул градоначальник. Памятник планируют поставить в ближайшие месяцы, когда точно — не сообщается.

Господин Каладзе в своем выступлении назвал и главного противника установления памятника Ираклию II — «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили. «Они, конечно же, против всего традиционного и национального»,— утверждает.

ЕНД уже расценило инициативу властей как «очередной сигнал Москве по сдаче Грузии России сразу после парламентских выборов 26 октября». Согласно интерпретации оппозиции, в 1801 году, несколько лет спустя после заключения Георгиевского трактата, Санкт-Петербург «полностью упразднил грузинское царство и объявил о вхождении Грузии в состав Российской империи на правах обычной российской губернии». Партия Саакашвили убеждена, что ГМ вынашивает аналогичные планы и установка памятника «обманутому Россией царю Ираклию» — первый шаг в направлении аннулирования грузинской государственности.

О том, как власти Грузии хотят запретить крупнейшие оппозиционные партии, читайте в публикации «Ъ».

Георгий Двали, Тбилиси