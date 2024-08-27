Не менее 30 человек погибли в результате прорыва плотины в Судане

На востоке Судана из-за проливных дождей прорвало плотину, расположенную в 40 км к северу от города Порт-Судан. В результате погибло не менее 30 человек, число жертв может быть гораздо больше, пишет Reuters со ссылкой на данные ООН. Уничтожено около 20 деревень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: El Tayeb Siddig, Reuters Фото: El Tayeb Siddig, Reuters

Водохранилище плотины — основной источник пресной воды для жителей Порт-Судана. Численность населения города по состоянию на 2023 год — 489 тыс. человек. В результате прорыва были уничтожены линии электропередачи, затопило золотодобывающие шахты.

По данным Минздрава Судана, всего в результате проливных дождей и наводнений погибло 132 человека. От 150 до 200 человек пропали без вести. Сезон дождей затронул десять провинций страны. Наиболее пострадавшие из них — Северная провинция и Нил. По данным ООН, повреждены дома около 50 тыс. человек.