«Площадь Восстания» пока будет работать без ограничений: ремонт эскалатора перенесли

Ремонт эскалатора на станции «Площадь Восстания» перенесли на октябрь. В связи с этим ограничения, ранее анонсированные метрополитеном, вступят в силу позже. Эту информацию «Ъ-СПб» подтвердили в пресс-службе городской подземки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, ранее сообщалось, что вестибюль №1 станции «Площадь Восстания» около двух месяцев будет работать с ограничениями на вход в вечернее время. Ремонтные работы должны были вестись до конца октября.

Также «Ъ-СПб» писал, что сроки ремонта Большеохтинского моста сдвинут из-за начала учебного года.

Дарья Астанина