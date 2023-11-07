Глава Кабардино-Балкарии вручил сыну Кадырова орден за заслуги перед республикой

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что его 15-летний сын Адам Кадыров был награжден орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Награду ему вручил глава республики Казбек Коков в ходе встречи с главой Чечни и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Это уже пятая награда Адама Кадырова за последние два месяца.

«Я знаю, что Адам, который делами и поступками старается во всем быть похожим на своего дедушку, воспримет такую оценку как аванс. Приятно, что с юных лет он понимает огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей»,— написал Рамзан Кадыров.

Вчера, 6 ноября, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Адаму Кадырову орден за заслуги перед республикой. В этот же день муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев вручил ему орден «За заслуги перед Уммой» I степени. 5 ноября Адама Кадырова назначили на должность руководителя службы безопасности главы Чечни. 24 октября стало известно, что глава Татарстана Рустам Минниханов вручил ему орден «Дуслык», вторую по значимости госнаграду республики. 6 октября Адам Кадыров был удостоен звания Героя Чеченской Республики.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам Кадыров избивает в следственном изоляторе обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал»,— написал глава Чечни. На последнем заседании 2 ноября Никита Журавель рассказал, что начал изучать Коран, чтобы понять, «как сильно он оскорбил чувства верующих». 16 ноября состоится новое заседание по его делу.

Полина Мотызлевская