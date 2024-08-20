Вытрезвители в Пермском крае могут появиться уже в январе 2025 года

Сегодня депутаты законодательного собрания на заседании комитета по социальной политике рассмотрели поправки к законопроекту о создании специализированных организаций для помощи гражданам в алкогольном и наркотическом опьянении. Инициатором законопроекта выступили краевые власти. Документ был внесен на рассмотрение в мае этого года.

Вытрезвители планируется создавать в городах, где проживает более 100 тыс. человек. Решение о создании такого учреждения будет приниматься на основании соответствия нескольким критериям. В частности, будет учитываться доля протоколов об административных правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также количество погибших в результате переохлаждения с признаками употребления алкоголя или наркотических средств.

На заседании комитета было также озвучено, что законопроект должен вступить в силу 1 января 2025 года.

При обсуждении на комитете депутаты заксобрания поинтересовались, почему вытрезвители будут создаваться только в городах, где проживает более 100 тыс. человек. В таком случае нельзя будет организовать спецучреждения в таких городах, например, как Краснокамск. Представители правительства края пояснили, что эта норма рекомендована федеральным законодательством. Как уточнили представители краевой администрации, сейчас прообразы специализированных учреждений есть в 27 регионах России. Часть из них созданы при центрах социальной адаптации. Оценить эффект от их создания можно будет не раньше чем через три-четыре года.