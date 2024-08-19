«Орсо групп» получила разрешение на строительство жилого квартала по ул. Левченко

Девелопер «Орсо групп» получил разрешение на строительство первого жилого дома в составе нового квартала на ул. Левченко, 8, в Перми, сообщил «Ъ-Прикамье» гендиректор компании Михаил Бесфамильный. Комплекс разместится в границах улиц Левченко, Карпинского, Бабушкина, Танкистов в Индустриальном районе города и будет носить название «Коннект квартал Левченко». Разрешительная документация выдана 14 августа на строительство многоквартирного дома площадью 22,3 тыс. кв. м и переменной этажностью от 9 до 22 этажей. Еще 2 тыс. кв. м на первых этажах первой очереди квартала будут предназначены для коммерческого использования.

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«Орсо групп» 8 августа получила положительное заключение экспертизы на проект дома по этому адресу, отмечалось в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации.

Девелоперский холдинг «Орсо групп» будет застраивать территорию на ул. Левченко, 8, с помощью механизма комплексного развития. В проект, помимо жилья, входят возведение сквера, физкультурно-оздоровительного комплекса и транспортной инфраструктуры. Жилой комплекс рассчитан примерно на 70 тыс. кв. м, универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс — на 2 тыс. кв. м. Компания также займется капремонтом трех дорог по улицам Левченко, Бабушкина (до ул. Танкистов) и Танкистов. Девелопер профинансирует изъятие строений и земель вдоль ул. Танкистов, между ул. Бабушкина и Левченко, подпадающих под расширение этой дороги.