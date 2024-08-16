Китайским авто выкатят новые прайсы
Почему дилеры предупреждают о подорожании машин
Из-за проблем с платежами цены на китайские автомобили вырастут на 10% — продавцы вынуждены будут пойти на такой шаг уже с сентября, заявили в Ассоциации российских автодилеров. Сейчас в РФ официально представлено около 20 марок из КНР, следует из данных РоАД. По словам экспертов, опрошенных “Ъ FM”, суммарно они занимают больше половины российского рынка.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Как проблемы с платежами влияют на закупки автомобилей? И какие еще факторы вынуждают повышать цены? На эти вопросы “Ъ FM” ответил исполнительный директор Российской ассоциации автодилеров Игорь Чикин: «Помимо трудностей с расчетами, с 1 октября планируется увеличение утильсбора. Повторное повышение должно произойти 1 января 2025 года. В общем оно составит 122% по сравнению с текущими цифрами. При нынешних ставках кредитования к 2030 году рынок может еще уменьшиться. Если сейчас он составляет примерно 1,2 млн продаж новых машин в год, то через пять лет может сократиться вдвое, до 600 тыс.
Важно, чтобы этого не случилось, иначе все эти инвестиции в производство, о которых заявляется, не нужны. Сейчас деньги за утильсбор идут в бюджет. А сколько оттуда уже попадает в производство, большой вопрос. Поэтому надо его не увеличивать, а уменьшать, делать доступными для покупателей автокредиты, чтобы они были не под 20%, а хотя бы до 10%. Тогда рынок сможет немножко подрасти.
Если же говорить про китайские авто, то средняя их стоимость в следующем году будет в районе 4 млн руб. Какое-то время продавцы смогут подержать цену, у них есть какие-то складские запасы. Как только они закончатся, ценники сразу пойдут вверх».
Трудности с переводами начались еще в конце 2023 года, когда Китай стал опасаться вторичных санкций США. При этом нельзя предсказать, какие компании столкнутся со сложностями, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «У большинства крупных официальных представителей проблем нет, в отличие от малого бизнеса. Но ситуация не настолько полярна. Как только мы говорим о крупных неофициальных или полуофициальных компаниях, которые вынуждены переводить деньги за границу за поставку автомобилей по параллельному импорту или закупать запчасти, то начинаются серьезные трудности. Не у всех все однородно. Кто-то говорит, что платежи проходят, другие жалуются, что деньги за партию авто, отправленные за границу, возвращаются без объяснения причин.
Причем в большинстве случаев эти проблемы касаются российских компаний. Официальным представителям китайских концернов в стране пока удается оплачивать машины и доставлять их в РФ. Авто много в продаже, но реальную ситуацию не знает никто. Все эти риски будут закладываться в цену.
Скидки в ближайшее время будут сокращаться. И, к сожалению, мы по-прежнему находимся в ситуации, когда сегодня автомобиль дороже, чем вчера, а завтра он будет дороже, чем сегодня»
По информации агентства «Автостат», лидерство среди самых продаваемых китайских брендов в России занимают Haval, Chery и Changan.
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