Китайским авто выкатят новые прайсы

Из-за проблем с платежами цены на китайские автомобили вырастут на 10% — продавцы вынуждены будут пойти на такой шаг уже с сентября, заявили в Ассоциации российских автодилеров. Сейчас в РФ официально представлено около 20 марок из КНР, следует из данных РоАД. По словам экспертов, опрошенных “Ъ FM”, суммарно они занимают больше половины российского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как проблемы с платежами влияют на закупки автомобилей? И какие еще факторы вынуждают повышать цены? На эти вопросы “Ъ FM” ответил исполнительный директор Российской ассоциации автодилеров Игорь Чикин: «Помимо трудностей с расчетами, с 1 октября планируется увеличение утильсбора. Повторное повышение должно произойти 1 января 2025 года. В общем оно составит 122% по сравнению с текущими цифрами. При нынешних ставках кредитования к 2030 году рынок может еще уменьшиться. Если сейчас он составляет примерно 1,2 млн продаж новых машин в год, то через пять лет может сократиться вдвое, до 600 тыс.

Важно, чтобы этого не случилось, иначе все эти инвестиции в производство, о которых заявляется, не нужны. Сейчас деньги за утильсбор идут в бюджет. А сколько оттуда уже попадает в производство, большой вопрос. Поэтому надо его не увеличивать, а уменьшать, делать доступными для покупателей автокредиты, чтобы они были не под 20%, а хотя бы до 10%. Тогда рынок сможет немножко подрасти.

Если же говорить про китайские авто, то средняя их стоимость в следующем году будет в районе 4 млн руб. Какое-то время продавцы смогут подержать цену, у них есть какие-то складские запасы. Как только они закончатся, ценники сразу пойдут вверх».

Трудности с переводами начались еще в конце 2023 года, когда Китай стал опасаться вторичных санкций США. При этом нельзя предсказать, какие компании столкнутся со сложностями, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «У большинства крупных официальных представителей проблем нет, в отличие от малого бизнеса. Но ситуация не настолько полярна. Как только мы говорим о крупных неофициальных или полуофициальных компаниях, которые вынуждены переводить деньги за границу за поставку автомобилей по параллельному импорту или закупать запчасти, то начинаются серьезные трудности. Не у всех все однородно. Кто-то говорит, что платежи проходят, другие жалуются, что деньги за партию авто, отправленные за границу, возвращаются без объяснения причин.

Причем в большинстве случаев эти проблемы касаются российских компаний. Официальным представителям китайских концернов в стране пока удается оплачивать машины и доставлять их в РФ. Авто много в продаже, но реальную ситуацию не знает никто. Все эти риски будут закладываться в цену.

Скидки в ближайшее время будут сокращаться. И, к сожалению, мы по-прежнему находимся в ситуации, когда сегодня автомобиль дороже, чем вчера, а завтра он будет дороже, чем сегодня»

По информации агентства «Автостат», лидерство среди самых продаваемых китайских брендов в России занимают Haval, Chery и Changan.

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Анжела Гаплевская