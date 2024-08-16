Иногда «Оно» возвращается

В повторный прокат выходит «Оно приходит за тобой» Дэвида Роберта Митчелла, независимый хоррор десятилетней давности, составляющий идеальную пару к покоряющему сегодня бокс-офис «Собирателю душ».

Текст: Станислав Ф. Ростоцкий

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Джей (Майка Монро), 19-летняя обитательница одноэтажной Америки, после очередного свидания занимается сексом со своим приятелем — после чего приходит в себя уже привязанной к креслу где-то в заброшенном доме и вынужденной выслушивать что-то похожее на наркоманский бред: «Оно может выглядеть как кто-то, кого ты знаешь, или как незнакомец в толпе, но оно всегда лишь одно и то же. Оно может притвориться тем, кого ты любишь, но лишь для того, чтобы больнее тебя ранить…» В общем, на Джей теперь лежит проклятие (на нее с недобрыми намерениями надвигаются не совсем вроде бы живые люди, которых при этом видит только она), а избавиться от чар можно, только переспав с кем-нибудь и тем самым обрекая партнера либо на гибель, либо на продолжение смертоносной эстафеты.

Впервые фильм Дэвида Роберта Митчелла (как за три года до того и его дебютный «Миф об американской вечеринке») показали в рамках каннской «Недели критики» в 2014-м, потом он вполне успешно проехал по нескольким важным жанровым фестивалям, а в следующем марте стартовал в американском прокате на четырех экранах c перспективой параллельного выхода на VOD. Но реакция как профессионалов, так и почтеннейшей публики была настолько бурной, что уже через три недели после премьеры четыре экрана превратились в 1600, в мировом прокате фильм стоимостью $1 млн собрал в 20 раз больше, а вес полученных им призов, наград и званий варьируется в диапазоне от гран-при заслуженного фантастического киносмотра в Жерармере и почетной бензопилы от хоррор-журнала Fangoria до 18-го места в списке лучших иностранных фильмов года, по мнению Ассоциации турецких кинокритиков. Успех, впрочем, не превратил «Оно…» во франшизу вроде прогремевших незадолго до того «Заклятия» Джеймса Вана (в планах Митчелла вроде бы значится сиквел под названием «Они приходят за тобой», но в данном случае нельзя не вспомнить название пародийной короткометражки «Оно приходит за тобой… слишком медленно»), а Митчелл не воспользовался им, чтобы занять место в жанре: его следующий фильм «Под Сильвер-Лейк» был похож на что угодно, только не на хоррор.

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Все это ни в коем случае не делает «Оно…» менее значительным явлением подлинной кинематографической, да и просто масскультуры. В качестве источников вдохновения режиссер называл среди прочего Ромеро и Карпентера, и их влияние вполне очевидно и невероятно впечатляюще (см. сцены, отсылающие к «Ночи живых мертвецов» или «Хэллоуину»), не составляет большого труда обнаружить и отсылки еще более изысканные (вроде культового «Сканирования мозга» Джона Флинна или родригесовского «Факультета»). Но в результате сконструированный на экране универсум оказывается куда интересней и богаче, чем просто череда оммажей, пусть и самого высшего качества. Персонажи Митчелла существуют как будто в обручевской «Плутонии», в мире, где эпохи, периоды (даже времена года) не сменяют друг друга, а существуют одновременно. Поэтому и одеваются они в один и тот же момент кто в футболку, кто в аляску, и ведут себя, будучи типичными миллениалами, то как представители предыдущего поколения Икс, а то и вовсе как бебибумеры: без перерыва смотрят по телевизору черно-белую фантастику 1950-х (в какой-то момент начинает казаться, что заявленное в названии «Оно» отсылает не только к Стивену Кингу, но и к послевоенной треш-классике: «Оно пришло из открытого космоса», «Оно завоевывает мир» и прочее в том же духе), а в качестве срамных скелетов хранят в шкафу какие-то совсем уж допотопные порножурналы.

Так или иначе поводов отметить десятилетней юбилей этой значительной картины в любом случае было достаточно. Но совершенно очевидно, что в повторном прокате «Оно приходит за тобой» оказалось не только, да и не столько благодаря круглой дате. В первую очередь дело, конечно, в сыгравшей главную роль Майке Монро. Уже самый первый полный метр в ее фильмографии (актрисе тогда было 19) назывался «Летучие обезьяны» и повествовал, как нетрудно догадаться, о летучих обезьянах-вампирах, но настоящей звездой ужасов ее (пусть, кажется, немного помимо ее желания) сделало именно «Оно». Потом были «Гость» Адама Вингарда и «Тау» Федерико Д’Алессандро, «Злодеи» Дэна Берка — Роберта Олсена и «Наблюдающий» Хлои Окуно (там героиня Монро идет в кино на ту же самую «Шараду» Стэнли Донена, что и в «Оно», и точно так же не досматривает ее до конца) — фильмы интересные в качестве образцов жанра, необычные, стоящие самого неподдельного внимания. Но, разумеется, все былые достижения отходят на второй план, после того как в этом году явился «Собиратель душ». В не просто хитовом, но и, теперь уже можно сказать, великом фильме Осгуда Перкинса Монро сыграла агента Ли Харкер, которая сразу же стала главной сотрудницей ФБР в истории мирового кино после Клариссы Старлинг (и даже ответ на вопрос, кто из этих двоих главней, уже не так однозначен). И, пожалуй, именно ей было бы под силу хотя бы попробовать разобраться в том, что происходит в городке, куда пришло Оно. И — сейчас уже вполне по привычке — увидеть в очередной жертве саму себя. Коль скоро причуды современного отечественного кинопроката позволяют увидеть два этих фильма одновременно, упускать возможность погрузиться в глубины совсем уж тревожных и темных контекстов было бы ошибкой. Если и не смертельной, то уж совершенно точно непростительной.

В прокате с 22 августа

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