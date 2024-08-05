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Коммерсантъ FM
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Суд в Тюмени обязал бойца СВО вернуть единовременную выплату 600 тыс. руб.

Сорокинский районный суд Тюмени по иску управления социальной защиты населения администрации Ноябрьска взыскал с участника специальной военной операции (СВО) единовременную выплату в размере 600 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе суда, такое решение было принято в связи с тем, что бойца отправили на принудительное лечение в психоневрологический диспансер и контракт был признан недействительным.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным суда, ответчик 15 марта заключил в добровольном порядке контракт на прохождение военной службы и ему были назначены меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты участвующим в СВО на приобретение вещевого имущества.

«19 марта поступили сведения о признании контракта с ответчиком недействительным в силу принудительного лечения в психоневрологическом диспансере»,— говорится в сообщении. На следующий день управление социальной защиты населения администрации Ноябрьска удержало выплату в связи с отсутствием у военного права на их получение. Подчеркивается, что военный частично погасил задолженность на сумму 2,1 тыс. руб.

Суд исковое требование удовлетворил и взыскал с бойца «неосновательное обогащение» в виде единовременной выплаты» на сумму более 597,8 тыс. руб.

О том, как регионы увеличивают единовременные выплаты для рекрутов,— в материале «Ъ» «Военный контракт ценится все выше».

Мария Шараева, Екатеринбург

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