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В свердловском поселке установили памятник промышленнику Акинфию Демидову

В поселке Староуткинск Шалинского района Свердловской области в субботу, 27 июля, открыли памятник уральскому промышленнику Акинфию Демидову, сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона. Церемония открытия была приурочено к 295-летию поселения.

Фото: «ВКонтакте» департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона

Фото: «ВКонтакте» департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона

По словам главы городского округа Любови Бурухиной, в мероприятии приняли участие замгубернатора Свердловской области Павел Креков, президент международного Демидовского Фонда Эдуард Россель, замминистра культуры региона Юлия Прыткова, депутат свердловского заксобрания Алексей Дронов и другие.

В 1726 году Акинфий Демидов получил у государства разрешение на строительство завода на реке Утка, впадающей в Чусовую. Чугуноплавильный и железоделательный завод был запущен в 1729 году. «Датой основания считается дата первой заводской плавки — 1 сентября. Долгое время завод называли "Уткой Демидова", позже стал называться Староуткинским»,— рассказали в департаменте.

Полина Хабарова

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