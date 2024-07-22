Электронные меры

Антироссийские санкции дали мощный толчок для развития высокотехнологичных индустрий в России. Сегодня для развития микроэлектроники в стране действуют субсидии, налоговые льготы и льготные ставки по кредитам, а также введено регулирование спроса на отечественную продукцию. Однако существуют риски привлечения к ответственности из-за недостижения показателей в рамках субсидий. “Ъ” обсудил с участниками рынка, какие проблемы сохраняются в индустрии и как власти могут помочь их решить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Меры поддержки микроэлектроники

Отечественная IT-отрасль получила беспрецедентные меры поддержки, включая налоговые льготы, дешевые кредиты, бронь от службы для военнообязанных сотрудников и т. д. Параллельно с этим государство инвестирует в научно-исследовательские работы по освоению производства на территории страны необходимых для выпуска микроэлектроники материалов и оборудования, вкладывает в строительство новых заводов и расширение существующих мощностей.

В 2023 году власти выделили около 147 млрд руб. на развитие отрасли микроэлектронной продукции в России, что существенно превышает уровень финансирования в 2020 году — 30 млрд руб., следует из исследования российского рынка микроэлектроники Kept (ранее KPMG в России). Ожидается, что в 2024 году объем господдержки возрастет до 211 млрд руб. в рамках таких госпрограмм, как «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Научно-технологическое развитие РФ», федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности». Однако, согласно оценке аналитиков «Яков и партнеры» (ранее локальный офис McKinsey) в 2022 году, микроэлектронной отрасли в России требуется 400–500 млрд руб. инвестиций до 2030 года.

Финансирование отрасли необходимо в том числе, поскольку государство поставило амбициозные цели по серийному выпуску микропроцессоров по топологической норме 14 нм к 2030 году. Сейчас в России освоено производство чипов по нормам от 65 нм (серийно 90 нм) на зеленоградском предприятии «Микрон» (входит в ГК «Элемент»). Также, согласно «дорожной карте» по развитию микроэлектроники, доля российских специальных материалов для этой отрасли через семь лет составит 70% против текущих 13%.

В России есть три составляющих поддержки развития отрасли: формирование и стимулирование спроса (преференции за счет государственного регулирования рынка в рамках госзакупок), финансовая поддержка инвестиционных проектов и налоговые льготы, напоминает глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

Плюсы и минусы

К первой составляющей мер поддержки относится регулирование спроса через закупки компаний в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Они при осуществлении закупок должны руководствоваться реестром российской продукции Минпромторга (куда электроника и микроэлектроника включаются при получении необходимого количества баллов за использование отечественных комплектующих или за применение определенных техпроцессов, например поверхностного монтажа).

В рамках госзакупок действует, например, правило «второй лишний», при котором заказчик отклоняет все заявки с иностранными товарами, если на закупку уже подана как минимум одна заявка с товарами из Евразийского экономического союза (входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). «Настройки этого регулирования хорошо работают для поддержки проектов по локализации сборочного производства, но никак не стимулируют развитие разработок, тем более разработки на основе российских микросхем»,— считает Иван Покровский.

Финансовая инвестиционная поддержка в основном идет через субсидии по постановлениям правительства 109 и 1252, говорит господин Покровский. По ним разработчик получает средства, но подписывается под обязательствами по показателю продаж разработанной продукции. «Проблема здесь в том, что государство дает деньги на разработку, а меры регулирования рынка не стимулируют спрос на российские разработки, достаточно локализовать производство по конструкторской документации, приобретенной у зарубежных партнеров»,— подчеркивает глава АРПЭ.

Поэтому компании оказались «в ловушке субсидий», считает Иван Покровский. По его словам, компании брали обязательства до СВО, а выполнить их в новых условиях они не могут. «Тем более государство изменило критерии 719-го постановления, в частности использование российских микропроцессоров теперь не требуется, поэтому больше всего пострадали те, кто инвестировал в разработки на их основе»,— отметил он.

Гендиректор «Аэродиска» Вячеслав Володкович отмечает многократное повышение объемов поддержки отрасли по сравнению с относительно недавними показателями. «Другое дело, что такая поддержка напрашивалась уже давно, но начала реализовываться только сейчас, в отличие от IT-отрасли, под которой раньше понимались исключительно компании, занимавшиеся разработкой и интеграцией ПО, а также предоставлением IT-систем и сервисов»,— считает господин Володкович.

Эксперт указывает на проблему при получении субсидий для малых компаний. «Чем меньше компания, тем сложнее ей такую поддержку получить ввиду как сложности самого процесса обращения за грантами, так и проблем с обоснованием выделения средств,— продолжает он.— Грандам в этом плане на порядок проще: их знают, они выглядят надежнее и более привлекательно с точки зрения возврата вложенных средств».

Налоговые льготы — отличный механизм, однако работает он не для всех, отмечает господин Покровский. «Проблема здесь в том, что нормативные акты ограничивают доступ к этой мере поддержки для значительной части компаний отрасли,— говорит он.— Получается, что компании, чья продукция не охвачена перечнем кодов, оказались в дискриминационных условиях относительно коллег по отрасли и IT-компаний».

Каков все-таки эффект

Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко считает, что эффект от поддержки в сфере микроэлектроники двойственный. «С одной стороны, для гигантских проектов, связанных, например, с сооружением фабрик или разработкой фотолитографов и другого сложного оборудования, господдержка, вероятно, практически неизбежна: у бизнеса просто нет ресурсов делать объемные и долгие инвестиции в современных условиях»,— продолжил он. С другой стороны, отмечает эксперт, получение поддержки может способствовать снижению конкуренции и качества.

«Дело в том, что разработки в области микроэлектроники — продукт с очень длинным сроком окупаемости, поэтому в мировой практике субсидирование — это единственный способ оказания поддержки компаниям-разработчикам»,— считает первый вице-президент группы «Аквариус» Дмитрий Титов. Он отмечает, что сейчас для страны важно развивать сегменты, наиболее подверженные влиянию внешних факторов,— память, микросхемы, управляющие электронными изделиями, в конечном итоге производство российских процессоров («Эльбрус» и «Байкал»).

Вячеслав Володкович отмечает, что производители нуждаются в акценте на образовательных программах, которые подпитывали бы отрасль необходимым кадровым ресурсом из-за извечного голода в этой области. «Сегодня на уровне государства есть четкое понимание, что для продолжения развития микроэлектронной отрасли опережающими темпами и достижения технологического суверенитета необходима поддержка производителей»,— отмечает представитель группы «Элемент».

При этом гендиректор «Аэродиска» отмечает безусловно положительный эффект от поддержки отрасли. «Государство по-настоящему обратило свой взор на наш сектор, и это ощущается на всех уровнях, от диалога с профильными министерствами и ведомствами до общего состояния отрасли, она динамично развивается, наращивает объемы выпуска, количество линеек продуктов и качество их работы»,— заключил он. Однако эксперт считает, что на этом останавливаться не стоит и следует только наращивать меры поддержки отрасли. «Рассчитываем, что Минпромторг идет к целостной программе развития отрасли, которая будет направлена на повышение технологического суверенитета»,— заключил господин Покровский.

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Руслан Крохин